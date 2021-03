Vypjatá volejbalová řež Budějovic s Libercem. Co může rozhodovat?

Schouten očekává sérii na čtyři nebo pět utkání Oba univerzálové byli klíčovými hráči prvního semifinále play off. Na body vyhrál liberecký Michal Kriško, měl jich 30. Kanadský 26letý Casey Schouten sice posbíral o tři méně, nakonec však byl budějovický hráč spokojenější. Jak jste viděl úvodní zápas?

Hrál se hodně agresivní volejbal, s čím samozřejmě přicházely i nevynucené chyby na obou stranách. Ale celkově to byl dobrý zápas. Hodně vás trápil hostující univerzál Michal Kriško. Co by na něj mohlo platit?

Umí hrát hodně tvrdě, je to silový hráč. Musíme mít proti němu stabilně dobrou a pevnou obranu na bloku. Bude to pro nás výzva v celé sérii, ale to zvládneme. Osobně se vám také dařilo. Tým jste táhl i ve čtvrtfinále proti Odoleně Vodě. Už jste si zvykl i na tlak v play off?

Myslím, že ano. Jsme s týmem sehraní za celou sezonu, takže to nebylo až tak jiné. Vidím, že v play off je to však o něco agresivnější i rychlejší volejbal než v dlouhodobé části. V prvním semifinálovém střetnutí se na obou stranách kazilo hodně podání. Bylo to tím, že jste na servisu hodně riskovali?

V takovýchto zápasech musíte na podání riskovat a jít do toho naplno. Když dáte lehký servis, tak to soupeři hodně ulehčíte, a to nechcete, protože oni si s tím poradí. Sice s tvrdým servisem přicházejí chyby, ale musíme to tak hrát. Jak bude vypadat celá série?

Byl bych rád, kdyby se hrály jen tři zápasy. (směje se) Ale vidím to tak na čtyři, spíš pět duelů. Navíc teď cestujete do Liberce a domácí budou ještě více namotivovaní. Co tedy musíte do dalších zápasů zlepšit?

Chceme hrát lépe jako celek a ještě vylepšit obranu. Jsou to však většinou jen takové maličkosti.