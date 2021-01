Jako za železnou oponu, líčí brněnské volejbalistky pohárovou misi

„V každém případě to stálo za to. Hrát v aréně v Monze stojí za to vždycky, hrát pohár v Itálii také. Peníze to také stálo, to je samozřejmě pravda, ale určitě je to pro holky zážitek. Pro některé veliký, jiné už to znaly z minulosti, ale určitě je to pro klub strašně důležitá prezentace,“ kvituje evropské měření sil manažer klubu Martin Gerža.

Tým v koronavirové době musel absolvovat několik testů, aby mohl do Itálie vůbec odcestovat. Žádný problém však laboratoře nezaznamenaly. „Testový kolotoč je trochu na hlavu, týmy se musí testovat několikrát a je to nepříjemné. Nějak jsme to ale zvládli,“ nedělal si z kontrol velkou hlavu trenér Ondřej Boula. Po absolvování testů alespoň nemusel tým do žádné karantény, na místě však dodržoval přísný režim. „Instruovali nás, kudy můžeme a nemůžeme do haly, abychom se náhodou nepotkali s někým z jiných týmů. To už mi připadalo trochu absurdní,“ vypráví trenér.

Opatření však sahala ještě mnohem dál. „Potřebovali jsme fůru výjimek od ministerstva zahraničí Itálie, abychom mohli vstoupit na její území a další administrativní záležitosti. O to se ale starali italští kolegové,“ cenil si spolupráce s organizátory Gerža. „Udělali všechno pro to, abychom obdrželi všechna povolení, my o ně jen museli požádat. Po cestě jsme spali v Udine, kde jsme opět jen museli mít dokument, že tam můžeme přespat,“ popisuje manažer. „Jelikož si to trochu pamatuji, řekl bych, že to bylo stejně administrativně náročné jako před rokem 1989, kdy se cestovalo za železnou oponu,“ dodává s úsměvem.

Podobnou misi absolvovaly Šelmy už v předchozím kole v listopadu, kdy vyrazily na dvojutkání v Kosovu. Tehdy je trápily komplikace na hranicích i zima v hale, vracely se však s postupem.

To se jim tentokrát nepovedlo, obrovskou zkušeností však bylo utkání třeba pro smečařku Michaelu Beránkovou, která musela zastoupit zraněnou Janečkovou. „Došlo k tomu vinou soupeřky, tak nás to všechny nadzvedlo. Pustily jsme se do toho a nějak jsme tam ty body sázely,“ líčila Beránková. „Kvůli tomu, jak se sezona stále přerušuje, nemá tým tolik zápasových zážitků. Přidaly se k tomu i holky, které zkušenosti z takovýchto koncovek nemají vůbec. Obě smečařky, Klára Faltínová a Míša Beránková, odehrály skvělý zápas, ale troška klidu a zkušeností možná v koncovce malinko chyběla,“ hodnotí kouč.