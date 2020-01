Neblbni, brzdi, žádá doma manželka kouče volejbalových Šelem

Vizitka Šelem Osobnosti týmu: vítězky extraligy i reprezentantky Soňa Nováková (44 let): Čtyřikrát vyhrála českou a šestkrát rakouskou ligu. Plážový volejbal si zahrála na dvou olympiádách, z písku má zlaté a bronzové medaile z mistrovství světa a Evropy. Markéta Chlumská (37 let): Desetinásobná mistryně republiky patřila ve své době k nejlepším liberům v Evropě, byla nejlepší přihrávačkou Ligy mistryň. Pořád se drží na vysoké úrovni. Šárka Janečková (30 let): Pomalu už chtěla končit kariéru, pak se přidala k Šelmám a odtud se loni prosadila jako nováček do reprezentace. Soňa Mikysková (30 let): Sedm let hrála profesionálně ve Francii, prošla si Thajskem a Polskem a naposledy působila v ruské Kazani. Ráda by ještě jednou do zahraničí, pro tento rok ale upřednostnila Brno. Volejbalem se živí. Ivona Svobodníková (28 let): Po osmi letech v zahraničí hraje za Šelmy a zároveň pracuje jako interiérová designérka. Šárka Sklenářová (29 let): Kromě Králova Pole si zahrála i za Prostějov, dva roky byla členkou jeho mistrovské dynastie.