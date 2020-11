Stopka na hranicích, zima v hale. Jak Šelmy zvládly tvrdý výjezd

10:46

Normálně by asi brněnské volejbalistky neměly nic proti tomu, aby na jejich zápase 1. kola Poháru CEV v kosovském Gjilanu byli domácí fanoušci. Po zkušenosti z dalekého výjezdu, v jehož rámci Šelmy ve středu a ve čtvrtek venku odehrály obě utkání evropské soutěže a domů se vrátily s hladkým postupem, jejich opora Ivona Marková s úlevou konstatovala: „Díky bohu, že to bylo bez diváků. Aspoň si to zachovalo úroveň.“