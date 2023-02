Šelmy sní o dlouhé jízdě v play off. Pomoci mají bývalé reprezentantky

Že je příchod dvou zkušených posil obrovskou vzpruhou konstatuje i trenér Ondřej Boula: „Chápání sezony se s příchodem těchto dvou hráček mění. My jsme už do toho začali trochu padat. Prohrávali jsme hodně zápasů hloupými chybami, propadali se tabulkou a nevypadalo to, že budeme schopní vylézt zase nahoru. Když ale nastoupily obě nové holky v Olomouci spolu, tak ukázaly, jak jsou hned schopné ostatním pomoci, zklidnit tým a dostat to na nějakou úroveň.“

Přesnou laťku úspěchu stanovit nechce, rád by ale naplnil pozitivní očekávání. „Holky si to samozřejmě už řekly, vzduchem létala slova jako finále a titul, ale to je samozřejmě hrozně jednoduché o tom mluvit a snít. Dotlačit to na takové pozice na hřišti bude úplně jiná věc,“ varoval po překvapivé čtvrteční prohře 0:3 proti Olympu Praha svůj tým.

„Soupiskou nikoho neporazíme. Věřím ale, že naše aktuální složení, když se sejdeme s Anetou na hřišti, bude budit větší respekt,“ přidává se k trenérovi nová posila Šmídová, která se nyní musí dočasně obejít bez nemocné Havlíčkové.

Bývalá kapitánka českého národního výběru se zkušenostmi z Itálie či Polska chce taktéž držet svůj tým nohama na zemi. „Nemyslím si, že na nás budou soupeřky nahlížet jako na neporazitelné, naopak budeme my muset zabojovat. Extraliga je letos velice vyrovnaná. Bude to o tom, kdo si v hlavách dokáže nastavit vítěznou mentalitu,“ míní žena, která dovedla reprezentaci k vítězství v Evropské volejbalové lize v roce 2019.

Do startu play off zbývá odehrát pět utkání v nadstavbě základní části, kde by Šelmy chtěly vybojovat pozici v nejlepší čtyřce a tím si zajistit domácí prostředí ve čtvrtfinále. „To teď bude dost náročné. Máme pět utkání, ztrácíme dva body na čtvrtou Olomouc. Věřím, že čtvrteční prohra přinese trochu vítr do kabiny, že si uvědomíme, že to nepůjde samo,“ říká Boula. Tři z pěti zbývajících soupeřů jsou nejvýše umístěné kluby tabulky. Svou úspěšnou cestu do nejlepší čtyřky chtějí Šelmy zahájit na půdě městského rivala z KP už v sobotu od 18 hodin.