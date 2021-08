Volejbalové Euro doma? Velká věc. Budeme na očích, ví kapitán Janouch

Volejbaloví reprezentanti do šampionátu, který se koná rovněž v Polsku, Estonsku a Finsku vstoupí v Ostravar Aréně 3. září ve 20.15 proti Slovinsku.

Ve skupině B mají také Bělorusko, Bulharsko, Černou Horu a Itálii. Do osmifinále, které bude rovněž v Ostravě, postoupí nejlepší čtyři celky.

„Asi není třeba říkat, jak moc se už těšíme, protože taková událost se do Česka vrací po deseti letech,“ řekl Janouch, který prošel olomouckou mládeží a extraligu hrál poprvé za Opavu. Přes Zlín a Liberec se dostal do Friedrichshafenu, ale od minulé sezony je opět v české extralize, v týmu Lvů Praha.

Nahrávač dodal, že pro většinu reprezentantů bude mistrovství Evropy vrcholem kariéry. „Věřím, že naladíme formu a budeme předvádět kvalitní výkony. A taky doufám, že budou v hale diváci, aby nás podpořili.“

Tento týden se národní mužstvo pod vedením trenéra Jiřího Nováka připravuje v Hradci Králové. „V podstatě na všech postech bojujeme o závěrečnou nominaci,“ upozornil Janouch. „Tréninky jsou náročné a už nám začne i série přípravných zápasů.“



Češi se dnes a v sobotu v Hradci Králové střetnou se Slovenskem. „Před šampionátem nás čeká dost utkání, takže věřím, že nám pomohou odhalit slabiny, abychom na naši hře ještě mohli zapracovat.“

Co říkáte soupeřům, kteří vás čekají ve skupině?

Z naší pozice, co máme ve světovém žebříčku, je to těžké. Jsou tam tři top týmy (Itálie, Slovinsko, Bulharsko – pozn. red.), s nimiž budeme bojovat o každý setík. A další dva (Bělorusko a Černá Hora – pozn. red.) bychom papírově měli porazit. Na to se budeme soustředit. Nicméně doma bude každý zápas důležitý zvlášť, když budeme více na očích. Našel bych pro nás přijatelnější skupinu, ale to by zase mohlo být svazující. Nemáme si na co stěžovat.

Rozhodně vás čekají atraktivní duely zejména se Slovinci a Italy, že?

Je to tak. Slovinci byli na minulém evropském šampionátu druzí (v roce 2015 i 2019 – pozn. red.). Italové jsou dlouhodobě na špici, hráli na olympiádě, Světovou ligu, jsou na všech vrcholných akcích. Ale silní jsou i Bulhaři... To jsou prostě mlátičky.

Jak se vůbec tvoří nynější reprezentace?

Máme nové vedení, jsou tam nějaké nové prvky, které trenéři postupně zařazují do hry. Ale jinak se toho moc nemění. Přišli někteří mladí kluci a hned do týmu zapadli, jak herně, což jsem byl až překvapený, tak i lidsky. Ta volejbalovost se však pořád tvoří. Ještě nějaký čas potřebujeme.

Co říkáte tomu, že evropský šampionát bude zrovna v Ostravě?

Velká věc je v první řadě už to, že Česká republika může takovou akci pořádat, protože mistrovství se koná co dva roky a uchazečů je moc. Ve spojitosti s oslavami sta let českého volejbalu to je unikátní. A ještě víc mě těší, že je to na Moravě. Za každou takovou akci tady jsem rád, protože zdejší region si to zaslouží.

Jaká tedy podle vás volejbalová Ostrava bude?

Věřím, že dobrá. Máme tady už i unikátní beachvolejbalový turnaj v jedinečné lokalitě (čtyřhvězdičkový turnaj Světové série v Dolních Vítkovicích – pozn. red.). Šestkový volejbal na tom může být podobně, byť se bude hrát v hale. Ta je obrovská, a tak věřím, že lidé, co tady volejbal hrají, nebo je zajímá, a je jich tady i v okolí dost, se přijdou podívat a podpoří nás. Samozřejmě pokud to bude možné.

Na beachvolejbalovém turnaj Světové série jste se v červnu byl podívat?

Jen na chvíli, protože jsme zrovna řešil problémy s kolenem. Ale turnaj znám už z minulých let, kdy nebyly počty diváků nijak omezené. Ale i tak měl ostravský beach letos špičkovou úroveň. Byl tady náš klubový spíkr (Alexandr Mráz), který dělá dobrou show. K tomu je to unikátní lokalita, ojedinělá.

Když bylo minulé mistrovství Evropy v Polsku a bude tam vrcholit i letos, byla v halách skvělá atmosféra. Jsou čeští fanoušci schopni se těm polským vyrovnat?

Těžko říct, to je spíše otázka na Honzu Hadravu, který výborně zná tamější prostředí, protože tam hrál a znovu se do polské Plus ligy vrací (do mistrovského Jastrzebie – pozn. red.). Nicméně jako soupeř jsem v Polsku také něco odehrál a ti fanoušci jsou tam fakt odvázaní. Chodí celé rodiny, kupují si šály a dresy v barvách klubů a nároďáku. Máme se od nich ještě co učit.

V Ostravě jste se narodil, přesto ji stále objevujete. Je to tak?

Ano, protože jsme se odstěhovali ještě, když jsem byl malý. Teď se vracím, protože manželka je z Ostravy. Když nemám klubovou sezonu, tak se s rodinou zdržujeme tady a dá se říct, že tady bydlím.

Máte ve městě a okolí už nějaká oblíbená místa?

Nová Bělá, kde bydlíme, je pro nás stále trošku nová lokalita, pořád ji poznáváme. Ale líbí se nám Dolní Vítkovice. Máme dvě malé děti, takže bych vypíchnul také zoologickou zahradu. A bere nás i Family Park Skalka. Jen mě trochu mrzí, že v centru teď není úplně živo. Zasloužilo by si, aby tam lidé více chodili. A z okolí máme samozřejmě rádi Beskydy.

V Ostravě se chcete usadit. Neuvažujete, že byste někdy v budoucnu končil kariéru v extraligovém VK Ostrava?

Těžko říct, všechno je otevřené. Pokud mi to zdraví dovolí, chtěl bych ještě nějakou dobu hrát. Teď jsem smluvně vázaný v Praze. Momentálně mám nastavenou hlavu tak, že tady zřejmě budeme s rodinou žít. Ale já už jsem měl tolik plánů a v hlavě tolik věcí a všechno se strašně překopalo.

Na cizinu už nepomýšlíte?

Po tom, co jsem končil ve Friedrichshafenu, bylo pro mě těžké sehnat angažmá. Velkou měrou k tomu zřejmě přispěl i ten covid. Ale jsem střízlivý. Vím, že zahraniční zkušenosti úplně nemám, co se týče klubů. K tomu se nám narodilo druhé dítě, takže se dívám spíše na to, že bych chtěl hrát kvalitní volejbal tady v Česku, za dobrý tým. Nicméně neříkám, že bych nezkusil Polsko, kam je z Ostravy blízko. Nějaká nabídka by mě potěšila, ale jsem realista a jsem rád za to, co mám tady v Česku.