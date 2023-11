I my máme svého Ronalda! Utekl z Izraele a posílil volejbalové Ústí

Fotbalový Ronaldo by sice způsobil větší pozdvižení, i příchod toho volejbalového je však pro Ústí událostí. Měří 206 centimetrů, váží bez dvou kilogramů metrák, je mu šestadvacet let.

„Hledali jsme ještě jednoho blokaře na doplnění týmu, ale nechtěli jsme za každou cenu brát jen tak někoho. Potřebovali jsme hráče, který kromě kvality přinese i nasazení a emoce,“ prozradil Beer. „Měli jsme trochu štěstí v neštěstí, že v Izraeli došlo k hrozným událostem a pozastavili ligu. Na trh se tak dostalo hned několik zajímavých hráčů a my se rozhodli pracovat s Ronaldem.“

Martinez odletěl z Izraele, co nejrychleji to šlo. „Naštěstí se vyhnul nějakým větším střetům. Rychle se dostal ke kamarádovi do Madridu, odkud putoval k nám do Ústí,“ uvedl sportovní ředitel.

Administrativní uvolnění z klubu Hapoel Yoav Kfar Saba trvalo delší čas. „Soutěž sice byla pozastavená, ale nechtěli ho úplně pustit. Nakonec jsme našli společnou řeč. Díky patří agentovi Aleši Holubcovi, který se o celý přestup hodně zasadil,“ vzkázal Beer.

Marek Beer, hrající sportovní manažer SK Volejbal Ústí nad Labem

Ronald David Martinez Benitez, jak zní jeho celé jméno, je po Kanaďanech Olsonovi a Singhovi a Ukrajinci Pljaseckému čtvrtým cizincem v kádru. Působil už v Argentině a Portugalsku. Připravený bude již na sobotní domácí zápas s Brnem.

Ústecký klub hodlá marketingově využít jeho přezdívky Ronaldo. „A lekce španělštiny a salsy budou samozřejmostí,“ vtipkuje hrající funkcionář.