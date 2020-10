Frýdecká Staňková: Pokud dobře počítám, byly jsme v karanténě už třikrát

„Šternberk celkem dobře podával a nám v některých chvílích ulétla přihrávka, ale furt jsme ve fázi sehrávání,“ říkala Romana Staňková po minulé prohře 0:3.

Sokolky z dosavadních pěti kol stihly v extralize odehrát tři. Kromě Šternberka prohrály v Liberci 0:3 a v hale VK Brno 1:3.

„Postihl nás covid, spousta z nás byla nějakou dobu doma, takže nejsme ještě dostatečně sehrané. Takže i tomu bych trochu ty naše dosavadní výsledky přikládala,“ podotkla devětadvacetiletá Staňková.

Odchovankyně Havlíčkova Brodu se v roce 2017 po pěti letech v cizině, kdy působila v Cáchách, Vídni a Bratislavě, vrátila do české extraligy, do nově vzniklého ženského celku Dukly Liberec. V minulé sezoně působila v Olympu Praha. A nyní je ve Frýdku-Místku.

Proč jste přijala nabídku Sokola?

Už dříve mě několikrát oslovili. A tím, že jsem se nedohodla na Olympu, tak jsem kývla. A je to pro mě i schůdnější, protože mám přítele v Brně. O návratu na Moravu jsem uvažovala a Frýdek-Místek přišel s lákavou nabídkou.

Znala jste vůbec některou ze spoluhráček?

Víceméně všechny, protože jsme proti sobě hrávaly. Známe se z vidění. To bylo v pohodě. A dobře znám Verču Šnellyovou, která je od nás z Havlíčkova Brodu, pochází ze stejného družstva. Dříve jsme spolu byly v jednom týmu. Je o rok mladší.

Takže jste si zvykla bez problémů?

Všechno je super, holky jsou fajn. Výborně mě přijaly. Až ještě více potrénujeme, zapracujeme na souhře, tak budeme všem soupeřkám škodit daleko více než dosud.

Co kromě sehranosti ještě potřebujete zlepšit?

Máme spoustu mladých hráček, které minulou sezonu nedostávaly dostatečný prostor, ale nyní by ho mít měly. Tím by mohly získávat zkušenosti. Potřebují se vyhrát.

V minulé sezoně se Frýdek-Místek trápil. Jakou máte představu o tomto ročníku extraligy?

Nyní máme přece jen zkušenější tým. Pokud budeme podávat stabilní výkony, klidně můžeme polovinu extraligových družstev porazit, anebo s nimi hrát vyrovnané zápasy.

Takže play off, pokud koronavirus dovolí soutěž dohrát, je hlavní cíl?

Určitě, to by bylo hezké. Ale vše se uvidí, když je tady ten covid.

Kvůli němu nyní dva týdny nemůžete hrát ani trénovat v hale.

My jsme, pokud dobře počítám, byly v karanténě už třikrát...

Teď tedy stojíte počtvrté?

Některé z nás ano, protože část z nás vypadla z přípravy třikrát, část dvakrát. Je to takové divné. Teď je tu další stopka.