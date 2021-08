Skákavý Rik: Chci být pro Ústí důležitý. V extralize vyzve bratrance

„Bude to pikantní premiéra. Do Ústí přijedou můj táta a strýc, půjde o zajímavý střet nejen pro naše kluby, ale pro celou extraligu i naši rodinu. Už teď se moc těšíme,“ vyhlíží Rik van Solkema start extraligy, který je plánovaný na 28. září.

Příbuzní se do Česka dostali nezávisle na sobě, Gijs poslední čtyři roky působil v německém SVG Lüneburg,. „I on je tu poprvé, rozhodl se pár měsíců přede mnou. V mé volbě mě neovlivnil, ale je sranda, že jsme tady oba,“ usmál se 22letý univerzál Rik, o rok mladší než nový kladenský nahrávač.

Proti sobě se ještě v šestkovém volejbale nepostavili. „Jen v plážovém volejbale jsme byli soupeři. Jinak jsme hráli spolu v Holandsku, v klubu i mládežnické reprezentaci.“

V té dospělé se už Rik van Solkema taky ukázal, jeho bratranec v ní je stále. „Letos mají na moji pozici zkušenějšího kluka, doufám, že můj čas přijde,“ věří rodák z Nijehaske. Volejbalu se věnuje až od 14 let, kdy skončil s fotbalem. Oba jeho rodiče byli profesionální volejbalisté a do míče bouchá i jeho mladší bratr Luuk.

202 centimetrů vysoký hráč, který má z plážového volejbalu titul holandského mistra do 21 let, podepsal v Ústí, aby se zdokonalil.

„Naposledy jsem působil v Belgii,“ zmínil štaci v Tectum Achel Belgium, „ale chtěl jsem víc hodin tréninku, víc tvrdé práce. A to v Ústí najdu. Tenhle klub má ambice, proto jsem tady. U nás v Holandsku je volejbal docela populární, ale v lize jsou jen tři čtyři dobré týmy. V ostatních trénují méně a taky chodí do práce. Proto jsem šel do ciziny.“

Rik van Solkema se chystá s volejbalovým Ústím.

Kouč Lubomír Vašina mu věří: „Je to skákavý klučina s minulostí v mládežnických reprezentacích.“

Zahraniční akvizice se v Ústí osvědčily, Kanaďan Bornemann a Chilan Parraguirre loni patřili k ozdobám extraligy. „Vím, že na cizince je tlak, a jsem zvědavý, jak se s ním vypořádám. Chci být tak dobrý, jak jen můžu být. A taky být důležitý pro tým, pomoct mu. Rád bych tu něco vyhrál a taky zesílil ve fitku.“

S Ústím si zahraje i Pohár CEV, ve kterém už dvakrát startoval. „Za to jsem rád. Těším se i na českou ligu, každý rok je prý lepší a lepší. Chci být toho součástí.“