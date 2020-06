Volejbalistky čekají po přípravném kempu zápasy s Polkami

Testy na koronavirus volejbalistky absolvovaly, protože je příští týden v úterý a ve středu čekají ve Walbrzychu dva přátelské zápasy s Polskem, čtvrtým týmem loňského evropského šampionátu, na který se Češky neprobojovaly.

„Ukáže nám to, jak na tom jsme, slabiny, na kterých je třeba pracovat. Bude to ale zajímavé a nové pro všechny, protože po třech měsících nikdo neví, co od sebe čekat. Asi to nebude nejvyšší úroveň volejbalu, ale bude to pro nás dobrý test,“ řekl ČTK Athanasopulos, který vede národní výběr od loňského dubna.

Po pauze kvůli šíření nemoci covid-19 se volejbalistky od 8. června připravovaly dva týdny v Prostějově, nyní využily na týden halu v Jablonci nad Nisou.

„Bylo fajn, že jsme se po dlouhé době sešly. Ze začátku to bylo těžší, možná to víc bolelo a byly jsme asi trošku z rytmu, ale jinak nás to nerozhodilo. Už jsme zase na vlně a jedeme,“ řekla smečařka Andrea Kossányiová. „Potupně se přidávalo na intenzitě tréninků a bylo to dobrý,“ přikývla univerzálka Gabriela Orvošová.

„Je skvělé, že máme šanci trénovat, protože jiné federace se rozhodly šetřit, ale český svaz do hráček investuje,“ ocenil Athanasopulos přístup svazu. „Více nás to stmelilo i jako tým. Myslím, že nám to hodně pomohlo,“ doplnil.

Vedle opor Kossányiové, Barbory Purchartové či Michaely Mlejnkové do reprezentačního áčka nově nakoukly mladé hráčky. Ostruhy získávaly například Klára Dvořáčková, Květa Grabovská, Daniela Digrinová nebo Magdaléna Bukovská. „Zapadly skvěle, ukázaly dobrý přístup a myslím, že tady je dobrý základ do budoucna,“ chválil Athanasopulos, na klubové úrovni trenér bundesligového Stuttgartu.

Znovu se volejbalisty sejdou 20. července a přípravu už budou směřovat ke kvalifikaci o Euro, která by se měla odehrát nově ve dvou turnajích, což má evropská federace CEV potvrdit začátkem července. O dvě místa budou Češky bojovat s Lotyšskem, Slovinskem a Bosnou a Hercegovinou.

„Některé kvalifikační skupiny se uskuteční až v lednu, ale my jsme se se všemi dohodli, že to chceme odehrát letos, což je v našich očích výhoda. Můžeme zúročit přípravu,“ uvedl manažer reprezentačních týmů Miloslav Javůrek.