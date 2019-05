Volejbalové reprezentace odehrají v Brně čtyři zápasy Evropské ligy

Oba výběry už mají za sebou letošní premiéru v této soutěži. Muži prohráli o víkendu v Bělorusku 1:3, ženy zvítězily ve Švédsku jednoznačně 3:0. Vítězové čtyřčlenných skupin se probojují do Final Four, muži v něm loni obsadili druhou příčku a ženy skončily třetí. „Uděláme maximum pro to, abychom opět postoupili dál,“ shodli se na tiskové konferenci reprezentační trenéři Michal Nekola a Jannis Athanasopulos.

Muže čeká ve středu Ukrajina, která v prvním zápase přehrála Finsko. „Musíme zlepšit účinnost bloků a spolupráci v obraně, to bude klíč k úspěchu,“ řekl Nekola.

Ženy ve středu změří síly se Slovenskem, které v prvním duelu prohrálo s Ukrajinkami. „Slovensko je daleko těžší soupeř než Švédsko. Většina jejich hráček hraje v zahraničí a ladí na evropský šampionát,“ uvedl nový kouč ženské reprezentace Athanasopulos, který je u týmu teprve tři týdny. „Švédky jsme k ničemu nepustili, ale čeká nás ještě spousta práce,“ naznačil řecký trenér, že první duel nebyl velkým měřítkem výkonnosti jeho