Písek víří také diváci. Volejbalisté si chválí prostředí vysokých pecí

„Nebude to asi objektivní, ale Ostrava je nejlepší turnaj na okruhu,“ prohlásil Ondřej Perušič. „I mnozí ostatní hráči se shodnou, že zdejší místo je hodně specifické a pro všechny je velký zážitek tady hrát.“

Potvrdil to Katařan Cherif Younousse, který je s Ahmedem Tijanym současnou světovou trojkou. „V Kataru jsou ropné věže, což je trochu podobné, jenže tam se stále pracuje. Tady je muzeum. Ale nádherné,“ uvedl Younousse.

„Fantastičtí jsou tady diváci,“ shodli se olympijští vítězové Norové Anders Mol a Christian Sorum. „I letos to byl skvělý turnaj. Je to něco výjimečného, hrát v této fabrice. Opravdu unikátní. A je skvělé, že jsme tady podruhé vyhráli,“ těšilo Mola po finále s Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem.

Právě fanoušci podle Schweinera stáli za jejich třetím postupem do finále v řadě. „Neuvěřitelné!“ řekl.

Opravdu se českým jedničkám hraje před domácími fanoušky tak dobře?

„Jo, jo,“ potvrdil Perušič. „Jsou týmy, které domácí publikum svazuje. Cítí očekávání a tlak, všichni se na ně koukají. Nám možná pomohlo, že jsme do Ostravy jeli na první turnaj (v roce 2018 – pozn. red.) jako tým, který mohl jenom překvapit. Od té doby zůstává naše mentální nastavení stejné. Užíváme si každý zápas na centrkurtu a chceme hrát co nejlépe. Pokud to stačí na finále, super. Pokud na čtvrtfinále, taky super. A motivuje nás, že před takovým davem chceme na turnaji hrát co nejdéle.“

Dodal, že prostředí je kolikrát dotáhlo i k obratu v utkání. „Přece jenom se daleko snáz dotahuje, když vám všichni kolem fandí,“ podotkl Perušič a upozornil, že v Ostravě je každoročně skvělá atmosféra nejen na zápasech českých týmů. „A to všichni hráči velmi ocení. Vždyť tenhle turnaj každý rok v hodnocení Mezinárodní volejbalové federace patří mezi tři nejlepší v sezoně.“

Barbora Hermannová, která v Ostravě vyhrála s Markétou Slukovou první ročník v roce 2018, potvrzuje, že čeští příznivci fandí každému. „A když hrají domácí, podporují je ještě více. Je to velká pomoc, ženou nás. Na Tour se povídá, že ostravský turnaj je jeden z těch lepších,“ uvedla Hermannová.

Ostatně letos patří do kategorie Elite 16, tedy mezi devět v nejvyšší kategorii na světě. Čím si získal takové renomé?

„Zázemím,“ má jasno Hermannová. „I tím, že zdejší železárny jsou tak atypický jev, že si to každý sportovec a volejbalista vryje do hlavy. Je to úžasná akce. I organizace a hlavně fanoušci, kteří se zapojují do hry, umí ocenit hezký volejbal, nebojí se zařvat, zatleskat. Tohle beachvolejbalisté ocení.“