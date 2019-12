Budějovický kouč o duelu s Trentinem: V prvním setu nás seřezali

„Bylo vidět, že z nás asi mají trochu respekt, protože do utkání vstoupili zodpovědně a navíc v nejsilnější sestavě,“ podotýká nejen k první sadě trenér Českých Budějovic René Dvořák. „Měli perfektní servis a navíc neudělali chybu. Neříkám, že jsme se jich přímo lekli, ale ten tlak jsme neunesli. Je to tak, první set nás seřezali,“ přiznává Dvořák.

Ve druhém setu se hráči Jihostroje postupně dostávali do zápasu, ale domácí Trentino jim povolilo jen o pět bodů víc proti první sadě. Italský celek opět vyhrál jednoznačně, tentokrát 25:16.

„Pak jsme se s hrou sžili, už to z naší strany vypadalo lépe. Ve třetím setu jsme s Trentinem hráli do stavu dvacet vyrovnaně, ale soupeř je poskládaný z nejlepších hráčů světa a toho pak dokázali samozřejmě využít,“ přidává Dvořák další poznatek z nejlepší evropské volejbalové soutěže.

Italské Trentino má za sebou v Lize mistrů zatím jen dva duely. Na úvod doma přehráli Istanbul až v tie breaku 3:2 a teď ve čtvrtek Jihostroj jasně 3:0. Jeden z favoritů celé soutěže má tedy pět bodů a na italské derby s Civitanovou teprve čeká. „Při sledování videí jsme se s asistentem Tomášem Skolkou shodli, že nám Trentino připadá jako lepší tým než Civitanova. Je to tým výborný na servisu i na příjmu a podle mého nemá Trentino slabinu,“ myslí si René Dvořák.

Únava? V lize je vidět

Náročný program volejbalistů Jihostroje ještě nekončí. Dva dny před Štědrým dnem musí České Budějovice ještě odehrát dvanácté kolo domácí extraligy. Na jih přijede Odolena Voda, zápas začne v neděli v 17 hodin.

„Únava z cestování a programu se na nás už asi projevila. Nejvíce to bylo vidět v zápase s Karlovarskem, ve kterém jsme v prvních dvou setech měli ještě síly a hráli dobře. Ale pak nám došly, což bylo na utkání vidět,“ říká českobudějovický kouč, kterého navíc trápí i zranění. Dokonce hráčů na klíčových postech, mimo hru je univerzál Marek Šotola a druhý nahrávač Ondřej Piskáček. „Nemůžeme tak střídat, čímž bychom mohli zápas zvrátit nebo hodně využívaným hráčům odlehčit,“ mrzí Dvořáka.

Po vánočních svátcích a Novém roce bude nejvyšší domácí soutěž pokračovat až 18. ledna. A o deset dní později přijde na řadu odvetná část tří utkání v Lize mistrů. S tureckým Fenerbahce a italským Trentem navíc Jihostroj nastoupí před svým publikem. Ale nejprve zamíří do Civitanovy.

„Tam čekám podobný scénář jako nyní s Trentem. Budou potřebovat body na postup, nepodcení nás. Takže si myslím, že uhrát s nimi zase jeden set, navíc u nich, bude zázrak,“ připouští René Dvořák.

„S Turky se pravděpodobně utkáme o třetí místo v tabulce. Navíc u nás doma by to mohl být hratelný soupeř. Neříkám, že je sesekáme, ale chceme je potrápit a urvat sety a nějaké body. S Trentem máme doma poslední zápas, kde je budeme chtít trochu víc zatlačit servisem a lepší obranou. Důležité bude s Italy co nejdéle držet krok, aby vzrostla i sebedůvěra mužstva. Za to bych byl rád,“ doplňuje trenér českobudějovického Jihostroje.