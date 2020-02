Jejich volejbal je někde jinde, řekl Šoltys po duelu s Modenou

„Ještě ani v této sezoně by mě nenapadlo, že bych si zahrál takové utkání. Je to zážitek. Úplně jiný sport,“ prohlásil Radek Šoltys.



Modena nepostavila všechny hvězdy. Jaký to byl soupeř?

I když nehráli v nejsilnější sestavě, je to úplně jiný level. I jejich lavička. Jejich volejbal je někde jinde.

Hodně jste útočil proti jejich největšímu skokanovi Estradovi. Proti komu bylo nejtěžší se prosadit?

To bylo úplně jedno, kdo z nich skákal na blok. Byl to neuvěřitelný soupeř.

Pomohla vám k výhře ve třetí sadě změna jejich nahrávače, když zkušeného Christensona nahradil mladík Salsi?

Je možné, že hráli trochu jinak, ale my jsme pořád chtěli a vyšlo to. Šli jsme do toho s tím, že budeme riskovat. Tak bychom měli hrát pořád. I v lize. Snad nám to vydrží do dalšího průběhu sezony. První zápas u nich byl sice jednoznačný, ale ani v něm jsme nepropadli.

Ve třetím setu jste zvládli i koncovku, zatímco v extralize jste jich dost poztráceli. Nemysleli jste na předchozí nezdary?

V takovém zápase není čas přemýšlet. Navíc skvělá byla atmosféra. Diváci nás hnali za výhrou. Tam máme aspoň set.

Co se stalo v tom čtvrtém, v němž jste uhráli jen devět bodů? Došly vám síly?

Oni spíš zvýšili rychlost. Měli postup už jistý, takže se asi nechtěli zdržovat tie breakem.