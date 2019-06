Mach bude v létě učit na Lipně, potom na univerzitě

Úřadující mistři republiky tam už loni učili zájemce o volejbal, jak zvládat taje téhle hry. A letos v tom budou pokračovat. „Byla to dobrá zkušenost. Líbilo se mi nadšení těch lidí a konkrétně i dětí. Navíc volejbal tam hrajeme v atraktivním prostředí na pískovém kurtu,“ vypráví Radek Mach.



A pozor. Pro ty, kteří na Lipnosport fest od 17. do 25. srpna dorazí, to bude jedna z mála možností, jak vidět více než dva metry vysokého hráče na písečném kurtu.

„Líbí se mi to, ale úplně to nevyhledávám. Já se totiž do písku strašně bořím, a kdybych upadnul, tak po mně musí celej ten kurt přeházet,“ usmívá se Radek Mach.

Kapitán Jihostroje tak určitě nepatří mezi ty, kteří s prvním sluníčkem vyrazí na beachvolejbal. Pod širým nebem ho lidé budou moci v létě vidět spíše na některém z tradičních antukových turnajů v šestkovém volejbale. „Když mám možnost, těchto turnajů se zúčastním rád. Je to pro mě možnost, jak se potkat se starými kamarády, s kterými jsme kdysi hrávali a přes rok se tolik nevidíme. Domluvíme se, sejdeme se v pěkném prostředí na antuce a večer posedíme u piva a popovídáme si,“ líčí Mach.

Volejbal na katedře

Mistři republiky mají aktuálně dovolenou, která potrvá až do srpna. Poté se začnou připravovat na další ročník české nejvyšší soutěže a Ligy mistrů.

Radek Mach se vedle aktivní hráčské role bude připravovat i na novou. Učitelskou. V zimním semestru totiž bude vzdělávat budoucí učitele volejbalovým základům na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. „Letos jsme se dohodli, že budu mít čtyři hodiny týdně. A budu se věnovat volejbalu na katedře. Je to pro mě takový návrat. Před dvěma lety jsem tam už měl nějaké výběrové předměty. Teď jsme se ke spolupráci vrátili. Zkusím zimní semestr a uvidíme, jak to půjde. Do budoucna bych se tomu chtěl věnovat, tak je to takový dobrý start,“ říká absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a také FTVS v Praze.

A trénink s dětmi na Lipně je pak další zkušenost. „Hlavně v tom, že se učíte děti motivovat ke sportu obecně.“