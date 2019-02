Jsme zase na správné vlně, těší budějovického kapitána Macha

V neděli nejprve českobudějovičtí volejbalisté přehráli ve velice napínavém semifinále turnaje Final Four v Kutné Hoře Liberec 3:2 (17, 22, -21, -27, 12) a v boji o titul pak den na to Kladno 3:0 (20, 22, 16).

V Jihostroji hrajete šestnáct let a teď jste získal svůj už třetí titul v Českém poháru. Jaký je pro vás nejcennější?

Ten současný. Je vidět, že týmy přidávají Českému poháru víc a víc na prestiži, a to mi v minulosti tak nepřišlo. Teď do Kutné Hory přijely opravdu čtyři nejlepší týmy republiky a chtěly se o titul porvat. My jsme dokázali dvakrát vyhrát, proto to má pro mě největší cenu.

Nedělní semifinálový duel s Libercem byl dramatický. Vaši výhru 3:2 v tie-breaku musel potvrdit až videorozhodčí. Jak jste to vnímali?

Zažil jsem zápasy, kdy nám challenge (termín pro videorozhodčího, pozn. red.) vůbec nepomohla, ale teď nám s Libercem naopak vyšla hodně vstříc a my jsme se o to mohli opřít. Nikdo není neomylný, ani sudí, a když my máme jiný názor na jeho rozhodnutí, tak je challenge super věc na přezkoumání. Pak už musíte jen čekat, jestli se vám vaše mínění potvrdí, nebo ne.

„Jediný způsob, jak všem zavřít pusy, je vyhrát pohár. Na to jsme se soustředili.“

Daly by se oba pohárové duely přirovnat k vaší dominanci v extralize v minulém roce?

Určitě. Zase jsme se dostali na tu správnou vlnu, díky které jsme zvládali zápasy před Vánocemi. Pohár je specifický v tom, že hrajete ve dvou dnech dva zápasy a jsem rád, že jsme se právě na tohle dokázali koncentrovat a nepodcenili jsme přípravu.

Nikdo by se ale nemohl vůbec divit, kdyby vás Liberec v semifinále vyřadil. Byl to snad nejvyrovnanější zápas celé sezony.

To jen dokazuje, že se potkal první tým s druhým z extraligové tabulky. Výborně jsme odehráli první dva sety, pak jsme trochu odešli. Jsem moc rád za to, že jsme zvládli tie-break. Oni určitě také chtěli být ve finále, ale my o malinko víc.

Finále s Kladnem už bylo pro vás jednodušší?

Na ně jsme se dobře takticky připravili, a tím pádem bylo pro nás jednodušší rozklíčovat jejich útoky. Navíc se nám ve finále dařilo na servisu a z toho pramení, že jsme byli dobří i v obraně.

Jak jste si užili cestu z Kutné Hory domů?

Cesta do Budějovic byla perfektní, náš řidič s námi projel dokola snad všechny kruháče zhruba tak třikrát (směje se). Společně jsme si zazpívali oblíbené songy, na které jsme se už dlouho těšili. Ty se totiž vytahují, jen když něco vyhrajeme. A oslavy jsme zakončili u Samsonovy kašny.

V televizi bylo na celém týmu vidět, že z vítězství v Českém poháru máte hodně velkou radost.

Po Vánocích se tu v souvislosti námi mluvilo o krizi nebo nepohodě v týmu, a tak jsme si řekli, že jediný způsob, jak všem zavřít pusu, je vyhrát pohár. Na to jsme se soustředili.