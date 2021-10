Mladým rád poradím, ale hrají dobře, těší budějovického kapitána Macha

Máte za sebou dvě utkání. Beskydy jste porazili 3:0 a pak jste prohráli v Karlových Varech 2:3. Jak zatím hodnotíte úvod sezony?

Je vidět, že máme nové hráče. A že naše hra ještě není optimální a bude si muset trochu sednout. Například ve Varech to byl zápas nahoru dolů. Bylo vidět, že jeden set dokážeme hrát pěkně, ale bohužel v další sadě na to nejsme schopní navázat. To jsou přesně věci, které potřebují čas.

Podobné vstupy do extraligových sezon, kdy se střídaly dobré a horší zápasy, jste mívali i v minulých letech. Což je logické, protože týmy se přebudovávají a musejí se sehrát.

Je to tak. Také se snažíme trochu změnit systém hry. A na to musejí myslet při zápasech všichni a nejde to hned. Naše hra tedy chce ještě hodně praxe, abychom o sobě všichni na hřišti dobře věděli.

V prvním utkání jste nehrál vůbec, proti Karlovarsku jen čtyři úvodní sety. Do hry se tak více dostávají mladíci Josef Polák nebo Oliver Sedláček. Jak vy sám vnímáte generační obměnu v Jihostroji na vašem blokařském postu?

Dřív nebo později to nastat muselo. Káru nejde tlačit donekonečna. Obměna musí být. Já jsem rád, že kluci hrají dobře, a je jasné, že ve hře občas zaplatíme daň za jejich mládí. Nejsou ještě tak úplně zkušení. Ale myslím si, že na bloku to máme letos opravdu moc hezky poskládané, a když bude všechno šlapat tak, jak má, tak se všichni tři prostřídáme a zůstaneme rozehraní. To je možná pro tým to nejlepší.

Vnímáte začínající sezonu i z toho pohledu, že byste mohl působit právě pro mladé blokaře i jako mentor a ten, který jim má předávat zkušenosti?

Tak to funguje. Samozřejmě, že v řadě věcí klukům poradím, protože už některé situace umím vyhodnotit dopředu a vím, co se na hřišti může stát. Bavíme se tedy o tom spolu, koukáme na soupeřovy nahrávače a můžeme si říci, jak by hra mohla vypadat. Aby na to prostě byli připravení, ale potom na hřišti je to stejně na nich. Jako já jsem třeba čerpal ze zkušeností Standy Pochopa, od kterého jsem si toho spoustu vzal. Takže i já rád mladým předám své zkušenosti.

Jak bude podle vás vypadat tato extraligová sezona?

Zase musím říct, že bude těžká. Zejména z toho důvodu, že týmy mají zase o něco více cizinců. Přicházejí tak úplně noví hráči, které jsme předtím nikdy neviděli, takže si je o to víc budeme muset před každým zápasem nakoukat na videích a podrobně se připravit na zápasy. Abychom naplnili celou extraligu jen českými volejbalisty, tak tolik kvality tu bohužel není. Takže některé týmy se vydaly cestou s hodně cizinci v kádru, aby mohly držet krok s těmi nejlepšími v soutěži.

A z vašeho osobního pohledu? Co kotník, který jste si v lednu ošklivě vymkl, už je v pořádku?

Hodně jsme se kotníku s kondičním trenérem věnovali, takže bych snad mohl říci, že je silnější než ve dvaceti. (směje se) Tím jsme se snažili eliminovat, aby se něco podobného stalo znovu. Na sezonu jsem připravený dobře.