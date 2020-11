Hrát bez lidí? Atmosféru si děláme sami, říká budějovický kapitán Mach

„Oproti zápasu v loňské sezoně jsme nic nepodcenili a přijeli do Ostravy o den dříve,“ vyzdvihuje 36letý kapitán a blokař Jihostroje Radek Mach, co mohlo být klíčem k výhře.



Soutěžní zápas jste nehráli skoro pět týdnů. Jak jste se cítili takové době?

Bylo to na rozehrání těžké. Navíc jsme v prvním setu spíše hledali a ideální sestavu. Hlavně, na nás doma nastoupili nahecovaní. Vytvářeli svou příjemnou atmosféru a bylo že jsou do zápasu zapálení.



Navíc výborně podávali.

Servis jim opravdu vycházel a o něj se mohli opřít. Dokázali nás odtlačit od sítě a první dvě třetiny prvního setu nás byli schopní i ubránit. Naopak, než se náš stroj trochu více rozběhl, trvalo to déle. Srovnali jsme na 24:24, ale kdybychom nakonec vyhráli, asi bychom chtěli už moc.

Jak to viděl trenér „Na rozjezd to bylo dobré utkání. Ostrava na nás vletěla a výborně podávala. My jsme se tam trochu motali. Už druhý set jsme měli dotáhnout do úspěšného konce, ale nezvládli jsme koncovku. Domácí pak ubrali na agresivitě podání a to nám také pomohlo. Od třetího setu byla kvalita na naší straně a zápas jsme nakonec zvládli.“

Trenér Jihostroje ČB René Dvořák

Ve druhém setu už jste hráli o něco lépe a drželi s domácími krok až do koncovky. Co se tam pak pokazilo?

Náš výkon byl lepší, šlo o jeden výpadek, který nás nakonec stál vedení i výhru ve druhém setu. Od třetí sady už naše hra začala šlapat tak, jak jsme byli zvyklí. Hlavně jsem rád, že jsme zvládli ten pátý set.

Dokázali jste po dlouhé pauze otočit zápas z 0:2 na 3:2, navíc ve venkovním prostředí. To už něco vypovídá o síle týmu.

Sám jsem byl překvapený. Z našeho mančaftu bylo cítit, že nikdo z nás nemá strach z prohry. Trochu jsme na sebe koukali, ale šlo z toho vyčíst, že holt budeme muset makat ještě o hodinku navíc. Nepropadali jsme panice, kluci řešili věci s chladnou hlavou a bylo vidět, že zápas dokážeme otočit.

Po tom, co se rozhodlo, že se extraliga znovu rozjede, jste měli deset dní před sobotním duelem na rozehrání. Stačilo vám to?

Byl jsem hlavně rád, že se to vůbec rozjelo, protože už jsme k tomu byli trochu skeptičtí. Začínaly se nám uzavírat možnosti trénování kdekoliv a jakkoliv. Za celou moji kariéru se mi nikdy ještě nestalo, že bych si šel v listopadu pinknout volejbálek ven. Sice to také mělo něco do sebe, jsme však moc rádi, že můžeme znovu do haly a najet na náš klasický režim. Těch deset dní na sehrání bylo pro nás optimální.

Je pro profesionálního volejbalistu trénink pod širým nebem a navíc v chladných dnech plnohodnotným tréninkem?

Ne, to se říci nedá. Byli jsme však spolu, pinkali jsme s balony a nevypadli jsme kondičně z formy. V tomto to bylo přínosné. Ale doma je doma, takže jsme zase zpátky. A já jen doufám, že naše forma bude dál stoupat.

Jak se hraje týmu, jako je Jihostroj, soutěžní zápas bez diváků. Týmu, který je například z play off zvyklý na napěchovanou halu a bouřlivou atmosféru.

Je to hrozně těžké. Jediný recept, jak to překonat, je, že vy sám si musíte udělat atmosféru. Mnohem více se nutíme do fandění sami sobě a mnohem více se volejbal snažíme prožívat sami pro sebe. Když se někomu něco povede, tak mu pořádně zafandíme, aby věděl, že dobře třeba složil balon. Je to přeci jen něco jiného než s diváky v hale.