Hodanová chce po návratu s volejbalistkami Olympu zažít úspěch

Když loni v říjnu podepisovala vysoká smečařka Hodanová roční smlouvu s mistrovskou Olomoucí. Ještě nevěděla, co od sebe může očekávat. Měla za sebou dlouhou pauzu vynucenou záhadnou nemocí. „Minulý rok byl pro mě extrémně náročný. Začínala jsem s volejbalem zase od začátku, takže jsem ráda, že jsem v Olomouci dostala příležitost,“ říká Eva Hodanová.

Postupem času se rozehrála a začala splácet důvěru, kterou do ní vkládal trenér Petr Zapletal. V únoru se podepsala pod zlatým obratem Hanaček ve finále Českého poháru proti svému Olympu Praha. Navíc už nedostala prostor, neboť ročník předčasně ukončila vyšší moc.

Byť nabídku na pokračování v Olomouci dostala, rozhodla se ji však nevyužít. „Bohužel komunikace v klubu občas dost vázla, takže i když jsem nakonec nabídku měla, tak jsem o setrvání neuvažovala,“ objasňuje svůj odchod Eva Hodanová.

Navíc návrat do bývalé formy jí znovu otevíral dveře do zahraničí. Kde si udělala jméno při čtyřletém působení v německé bundeslize. „Uvažovala jsem o něm! Bohužel situace na jaře byla kvůli koronaviru dost nepřehledná. Nikdo moc nevěděl, co se bude dít,“ říká smečařka.

Toho využil její mateřský klub z Prahy a přispěchal s nabídkou. „Vždycky jsem nějak tušila, že jestli budu hrát v Česku, tak Olymp bude první volbou. Navíc jsem věděla, že na novou sezonu má být dobrý tým a ambice jsou vysoké,“ vypraví Hodanová.

Vrací se do známého prostředí, do klubu, ve kterém poprvé nakoukla do ženské extraligy a později i reprezentace. „Na první dobrou by se dalo říct, že se tu nic moc nezměnilo, ale není to pravda,“ culí se. „Posun vidím hlavně v atletické přípravě a posilovně. Máme také krásně opravené a vylepšené šatny,“ dodává rodačka ze Stříbra.

Trenér Stanislav Mitáč letos postavil na Olympu velmi silný tým, když dokázal mimo jiné ze zahraničí přilákat zkušenou Anetu Havlíčkovou a udržel stěžejní opory loňského ročníku. A rázem je pražský celek jedním z adeptů na mistrovský titul.

„Výkony Olympu se pomalu, ale jistě vrací nahoru. Myslím, že finále Českého poháru v minulé sezoně je toho jasným důkazem. Tým máme dobrý a nemůžu nás vidět jinde, než nahoře,“ říká o ambicích šestadvacetiletá smečařka.

V Praze si zahraje také evropské poháry, které si Pražanky zajistily loňským 3. místem po základní části. „Naším soupeřem by měl být Záhřeb. Papírové šance by měly být přinejmenším vyrovnané,“ říká Eva Hodanová, která si CEV Cup zahrála už loni.

V Olomouci ještě před zaplněnými tribunami. V aktuálním ročníku to zatím vypadá na utkání bez fanoušků. „Budou nám chybět. Vždyť s trochou nadsázky se dá říct, že sport se dělá hlavně pro diváky. Dodávají zápasu tu pravou atmosféru,“ smutní reprezentační smečařka. „Když už je ta situace taková, jaká je, mohly by se třeba trochu vylepšit online přenosy ze zápasů, aby mohli fanoušci podporovat své týmy alespoň na dálku,“ přemítá.

Kolikrát na utkání ani nedojde, když se dostane některý z týmů do karantény. Pražanky už to poznaly na vlastní kůži. „Zatím je to spíše demotivující, celý týden se připravujeme na sobotní zápas, abychom se ve čtvrtek večer dozvěděly, že se hrát nebude. Těžké to bude, až se budou ty zápasy dohrávat. Je to ale něco, s čím se musí momentálně počítat. Je to pro každého stejné,“ kývla Hodanová.

To ještě netušila, že sobotní utkání s brněnskými Šelmami bude na 14 dní nejspíš posledním, které odehraje. Od pondělí platí nová vlna vládních opatření, která tvrdě zasáhne sport.