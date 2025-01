Obezřetná hradecká Slavia vyráží do play off. S novou posilou

S vědomím, že na konci tohoto úsilí by mohla být baráž o extraligu a k ní že se mohou dostat jen přes konečné prvenství ve druhé nejvyšší soutěži.

K tomu musí v play off překonat tři soupeře. Hned ten první, který by podle umístění v dlouhodobé části měl být nejschůdnějším, ale budí respekt.

Hradec totiž jde do vyřazovací části z druhé příčky, zatímco rezerva extraligového Blue Volley Ostrava ze sedmé. „Jenomže právě béčka jsou nevyzpytatelná, vždycky záleží, kdo nastoupí. Na soupisce je pětadvacet jmen a my se musíme připravit, že jejich sestava bude nejsilnější,“ upozorňuje Jan Kulhánek, trenér hradeckých volejbalistů.

I při nutné pokoře k soupeři by Hradec příští víkend rád slavil postup do semifinále, nijak netají, že pokus dostat se mezi českou elitu bere vážně. „Na tom se nic nemění, chceme o to zabojovat stejně jako loni,“ přiznává trenér.

Před rokem se Hradec také řadil k hlavním adeptům na prvenství v soutěži a tím na možnost vyzvat v baráži nejhorší tým extraligy.

Vše se ale zadrhlo v semifinále, v němž Slavia nedotáhla k úspěšnému konci sérii s Dobřichovicemi. I proto, že rozhodující zápas se hrál na palubovce soupeře, jenž šel do play off z druhé příčky, zatímco Slavia ze třetí.

V tom bude mít hradecké družstvo letos výhodu, v dlouhodobé části totiž skončilo druhé za Bučovicemi, Dobřichovice obsadily třetí příčku. Rozhodlo to až poslední kolo, které pořadí hlavních prvoligových favoritů stanovilo. Hradec by se tak v semifinále na rozdíl od loňského mohl v případném rozhodujícím zápase spolehnout na domácí prostředí.

„Letošní liga sice znovu vynesla nahoru stejné tři týmy, ale podle nás jsou letos od těch dalších ještě víc odskočené,“ uvedl hradecký trenér. Loni prvenství nakonec vybojovaly Bučovice a poté nebyly daleko od úspěchu ani v baráži.

Vedle poznání, že pro případný úspěch v play off je třeba do něj jít z co nejvyšší příčky, Slavia si z loňské sezony odnesla i další. Že je třeba mít vyrovnanější kádr, který by dokázal nahradit případné absence klíčových hráčů.

Proto vedení klubu už v létě přivedlo dva zkušené hráče a dva výrazné mladíky a nově minulý týden Richarda Stanislava, borce s extraligovými zkušenostmi, který naposledy působil ve Velkém Meziříčí. „Podobného smečaře jsme potřebovali, měl by hodně pomoci,“ věří trenér.