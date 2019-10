Prostějovská sázka na mladé volejbalistky v úvodu sezony vychází

Složení týmu se pohybuje od 19 do 25 let, výjimkou je 36letá Slovenka Gabriela Kozmík. „Tu se při nouzi o blokařky podařilo nakonec udržet, za což jsem moc rád. Celkově máme sice méně zkušený, ale talentovaný kolektiv se značným potenciálem, na kterém musíme intenzivně makat. Pro mě je taková práce zajímavá výzva,“ líčí kouč.

Jak ukázala první kola, další vlna omlazovací kúry nemusí nutně znamenat ústup z pozic. Na úvod Prostějov vyhrál na půdě silného Liberce 3:1 a naposledy ve třech setech připravil Olomouci kruté vystřízlivění z mistrovské kocoviny.

„Šli jsme do zápasu s velkým nasazením a dokázali překonat horší úvod s řadou nevynucených chyb. Potom se holkám začalo dařit, daly do hry pozitivní emoce i maximální bojovnost a využily toho, že Olomouc viditelně nebyla ve formě. Celý mančaft šel skvěle za cenným vítězstvím, které však nesmíme přeceňovat,“ říká Petráš.

Zatímco ještě nedávno byli v Prostějově zvyklí přivádět nejlepší české hráčky a doplňovat je o kvalitní cizinky, nyní řeší prozaičtější potíže s neúčastí vysokoškolaček na dopoledních trénincích. „Situace by se měla postupně zlepšit, až si domluví aspoň částečně individuální studijní plány,“ věří kouč. V mládí týmu vidí i výhody. „Holky jsou si věkově blízko a vzájemná soudržnost by měla být větší. Pochopitelně se uvidí až pod soutěžním tlakem, třeba když se nebude tolik dařit. Ale parta vypadá zatím hodně dobře,“ pochvaluje si. „Podstatné je, aby tým fungoval po herní stránce na hřišti. Tam se budou baby otrkávat i sbírat zkušenosti.“

Loni skončil Prostějov stříbrný, což v klubu brali za úspěch, vždyť po zlaté dekádě nadvlády přeskládali téměř celý tým. Letos si podobné mety nedávají. „Žádné cíle, že chceme do první čtyřky. Rozhodně však platí, že my sami si na sebe musíme vytvářet tlak chtění vyhrát každý zápas, do kterého nastoupíme, ze všech sil se rvát o každý bod. Takový náš vlastní maximalismus. Základní metou je postoupit do play off, to znamená nechybět mezi čtvrtfinálovou osmičkou,“ přeje si Petráš.