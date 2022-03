Prostějovský volejbal je zase na vzestupu, po třech letech atakuje medaili

„Když si projdeme všechny herní statistiky, je to zasloužený postup. Byli jsme v celé sérii lepší. Po posílení kádru na přelomu roku jsme dostali za úkol dostat se do semifinále, hráčky to splnily,“ radoval se trenér VK Prostějov Miroslav Čada.

Ostrava sice vstoupila do série lépe, Hanačky pak ale dokázaly vyhrát tři zápasy v řadě. V tom rozhodujícím si vybraly slabší chvilku za stavu 2:0 na sety a dovolily Ostravě snížit, v koncovce však zabraly.

„První dva sety byly jasně v naší režii, soupeře jsme k ničemu nepustily. Ve třetím jsme tak moc chtěly vyhrát, až jsme si to zkazily. V závěru už to bylo velké drama a vydřená výhra. O to jsme však šťastnější,“ usmívala se kapitánka Simona Bajusz.

Sedmadvaceti body k porážce Ostravy přispěla Karin Šunderlíková, nadprůměrné výkony ovšem podaly také další prostějovské volejbalistky. „Vedle Karin v rozhodujících okamžicích byla výborná také Kateřina Kvapilová. Střídáním pomohla i Pavla Meidlová, která ustála těžkou situaci parádně. Byl to velký týmový výkon,“ cení si Čada.

Nedávný domácí hegemon, který získal deset extraligových titulů v řadě, bral medaili naposledy v roce 2019, kdy prohrál finále s Olomoucí. Pak skončil čtvrtý a v minulém ročníku obsadil až sedmé místo.

„Klub se před časem vydal jinou cestou a prostor dostala řada mladých. Před touto sezonou jsme si řekli, že chceme ukázat, že prostějovský volejbal nekončí ani neskomírá. Chtěli jsme se opět dostat do zápasů o medaile,“ těší Čadu.

Po postupu dostaly volejbalistky za odměnu den volna, od úterka se však již připravují na semifinále, které začne v Liberci 3. dubna. Série se bude hrát na tři vítězné zápasy. „Velkým favoritem je soupeř. Ale náš tým je rozjetý, uvidíme, co z toho vytěžíme. Budeme se prát,“ vzkazuje Čada.