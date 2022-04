Čeští volejbalisté na písku v Itapemě prohrávali, budou odvracet vyřazení

Olympionici David Schweiner a Ondřej Perušič podlehli dvakrát 19:21 francouzskému páru Arnaud Gauthier-Rat, Youssef Krou a Jakub Šépka s Tomášem Semerádem, kteří nečekaně uspěli ve čtvrteční kvalifikaci, nestačili na domácí hvězdy George a Andrého.

Perušič se Schweinerem se na druhý turnaj v sezoně připravovali dva týdny v Riu de Janeiro. V březnu na akci nejvyšší kategorie Elite v Mexiku se podělili o páté místo po vyřazení ve čtvrtfinále, v pátek na turnaji Challenge v Itapemě budou bojovat o postup ze skupiny C do play off proti Němcům Nilsi Ehlersovi a Clemensi Wicklerovi, jenž je úřadujícím vicemistrem světa.

Devatenáctiletý Semerád a o necelý rok starší Šépka narazili ve skupině A na nasazené jedničky George a Andrého a podlehli Brazilcům 15:21 a 16:21.