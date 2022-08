České volejbalistky v přípravě se Slovenkami hladce zvítězily

Po vyrovnaném úvodu získaly Češky díky dobrému útoku a úspěšné obraně náskok, který i přes několik chyb na podání udržely. Do druhého setu vstoupily lépe soupeřky, vedly už 10:4, reprezentantky pak ale i díky podání Kossániyové a trpělivé hře náskok stáhly a zvýšily na 2:0.

Podobný průběh měla i třetí sada, v níž manko pomohly smazat sériemi na podání Orvošová a Koulisiani.

„Hrálo se mi suprově a myslím si, že jsme to zvládly týmovým výkonem. Pomohli jsme si hodně na servisu, což bylo podle mě klíčové, protože Slovenky nemohly hrát tak, jak by asi potřebovaly. Možná bychom mohli o trochu lépe přihrávat a určitě je na čem pracovat, ale myslím si, že v tom zatížení, ve kterém jsme byly, jsme to zvládly dobře,“ uvedla v tiskové zprávě Michaela Mlejnková, která byla s 16 body nejproduktivnější hráčkou duelu.

V neděli se české volejbalistky utkají s domácím Maďarskem.