Volejbalisté před evropskou kvalifikací vyhráli přípravný zápas v Belgii

Po červnovém Final Four Evropské ligy a zisku bronzové medaile zahájili Češi herní přípravu před týdnem v Rize. Nejprve porazili domácí Lotyše 3:2, pak s nimi po další pětisetové bitvě prohráli.

„Já jsem strašně rád, že od začátku jsme si pro to šli, neukázali jsme to co v Lotyšsku, že jsme na začátku váhali. Až na trošku polevení ve třetím setu to byl velice dobrý výkon. Jsem rád, že mladí smečaři zahráli velice dobře, i nováček Martin Šábrt,“ řekl univerzál Patrik Indra, jenž se dnes s 24 body postaral o největší příděl.