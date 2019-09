Poslední testy před ME: Češi vyzvou v Jablonci Portugalce

Do bojů v šestičlenné základní skupině D Mistrovství Evropy, která se odehraje v Nizozemsku, vkročí český reprezentační tým volejbalistů v pátek 13. září důležitým utkáním proti Ukrajině.

Poslední herní prověrkou pro ně bude ve čtvrtek a v pátek v Jablonci atraktivní dvojzápas s dalším účastníkem šampionátu Portugalskem, které letos startovalo v prestižní světové Lize národů.

„Určitě jsou před námi dva velmi kvalitní testy naší aktuální výkonnosti týden před začátkem evropského šampionátu. Portugalsko patří do evropské špičky, v ofenzivě se opírá o výborné bratry Ferreirovi a fanoušci v Jablonci se mají určitě na co těšit,“ říká trenér české reprezentace Michal Nekola, dlouholetý kouč extraligových mužů Dukly Liberec, které povede i v příští sezoně.

Ve finálním čtrnáctičlenném výběru pro ME figuruje z aktuálního kádru jeho Dukly pouze libero Tomáš Kunc, v předchozích sezonách vedl Nekola v Liberci současné členy národního celku Janoucha, Hadravu, Zajíčka a Galabova.

V Jablonci se český tým připravuje na ME trvale už od 22. července. „Času na hledání základní sestavy jsme měli dost, proti Portugalsku už budeme dolaďovat poslední detaily souhry a v domácím prostředí se chceme předvést v co nejlepším světle, abychom jeli na Evropu dobře naladění. Po té hodně dlouhé přípravě už se těšíme, až to všechno vypukne,“ přeje si Michal Nekola.

Na oba atraktivní zápasy volejbalistů Česko - Portugalsko, které začnou shodně v 17.00, mají fanoušci vstup zdarma.