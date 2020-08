Trenér Karlovarska o přípravě: Tento týden přijde posilovna, hráče pokouše

„Celkový projev týmu se mi líbí, fyzicky vypadají hráči dobře, nikdo nemá výraznější problém,“ kvitoval hlavní trenér Jiří Novák.



Kouč nejlepšího mužstva uplynulého, nedokončeného ročníku extraligy zatím nemá tým zcela kompletní. Do Česka ještě nepřicestoval nový univerzál Fredric Gustavsson, slovenský smečař Marcel Lux se momentálně připravuje s národním celkem a blokař Radek Baláž se po třech dnech v Karlových Varech přesunul k reprezentační juniorce.

Trenér Novák sáhl i letos k určitým změnám v přípravě. Tentokrát to bylo na základě mimořádně dlouhé přestávky a s tím související delší individuální přípravy hráčů.

„Zařadil jsem dvě odlišné tréninkové jednotky, z důvodu oživení jsem přidal tréninky s balonem, nebáli jsme se hned si zase sáhnout na míč, bylo to na úkor atletiky,“ popsal Novák. „Hráči totiž měli určitou atletickou přípravu už v dubnu, kdy hodně i běhali, aby se dostali do formy.“

V prvních dnech letní přípravy pracují volejbalisté Karlovarska hodně s vlastním tělem, praktikují stabilizační cvičení, to vše atletiku částečně nahrazuje. V hale jsou častěji „na míči“, ale zatím nejde o klasické volejbalové tréninky s modelovými zápasy nebo pilováním jednotlivých herních činností.

„Volejbalově je to samozřejmě horší, ta pauza byla opravdu strašlivě dlouhá, na to budeme potřebovat trochu víc času.“ uvědomuje si trenér. „Tento týden přijde už posilovna, která hráče trochu pokouše. Ale musí to zvládnout.“