Prezident slízává smetanu minulosti, volejbalistky KP Brno bojují o titul

„Panuje tu velké nadšení. Vážně si to užíváme. Když jsme přijely z Liberce s plným ziskem, tak to bylo definitivní ujištění, že jdeme správnou cestou,“ neskrývá nadšení smečařka Magdalena Bukovská.

I ona je symbolem cesty, která se KP konečně vyplácí, tedy výchovy vlastních hráček i přes fakt, že začátky mohou být tvrdé. „Je za tím skvělá dvouletá příprava slovenského exreprezentačního trenéra Petra Kalného, který se s týmem hodně natrápil. Kádr ještě neměl potřebnou kvalitu, ale on s ním pracoval výtečně. Nyní jsme měli určité štěstí a předvídavost v doplnění toho hlavního jádra, které jsme si vychovali,“ líčí prezident klubu Richard Wiesner.

Ten tým převzal před letošní sezonou i jako hlavní kouč, sám se však pasuje spíš do role koordinátora. „Nechtěl jsem trénovat a nechystal si generaci pro sebe. Tohle je nouzová varianta, která přišla shodou okolností. Za Petra Kalného jsme hledali náhradu, první adept však dal přednost jinému klubu a s druhým jsme nenalezli společnou řeč. Zvolili jsme tedy toto záložní řešení. Když ale někdo říká, že slízávám smetanu po tvrdé práci pana Kalného, tak to také není úplné. Já totiž holky nevedu sám, jen to celé zastřešuji a tým stojí na obrovské práci mých kolegů. Máme totiž trenérský triumvirát,“ vysvětluje kouč.

Wiesner se tak primárně stará o manažerské povinnosti, tréninky vedou Erik Nezhoda, mládežnický kouč pokračující s talenty až do ženské kategorie, a Luděk Grabovský, jenž v klubu kromě trenérství slouží i jako vrba pro hráčky. „Funguje to perfektně. Když máme problém s nastavením hlavy, jdeme právě za ním. Když potřebujeme upravit program, jdeme za panem Wiesnerem a tak dále. Skvěle se vzájemně doplňují,“ přitakává Bukovská.

Že dělení pozic může fungovat, dokládají výsledky. KP se sedm kol před koncem stále hlásí i do boje o vítězství v základní části. „Je to v našem podání absolutní týmová práce. Kolegové nesou velkou zátěž denní přípravy a já to jen dávám nakonec dohromady. Bez jejich souhlasu bych do toho modelu vůbec nešel,“ pochvaluje si současnou situaci Wiesner.

Se stabilními výkony pomýšlejí Brňanky i na boj o trůn s momentálně dominantním Libercem. „Zatím jsme stále nohama na pevné půdě. I když myšlenky létají nahoru a dolů, máme stále mladý tým, který výsledky prožívá. Držíme se při zemi, ale míříme výše, “ varuje Bukovská soupeřky vedoucí ligu o šest bodů, ale s jedním odehraným zápasem navíc.