Prostějovské volejbalistky pomýšlejí na medaili, přerovské chtějí bavit

11:26

S odlišnými cíli vstupují do nové sezony přerovské a prostějovské volejbalistky. Přerovanky by rády předváděly lepší výkony než loni, kdy se držely u dna extraligy, Prostějovanky chtějí prohnat favority. „Člověk by měl chtít dosáhnout co nejvýš, proto se nebojím vyhlásit snahu zabojovat o medaili,“ uvedl pro klubový web prostějovský trenér Lubomír Petráš.