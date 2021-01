Posily? To Přerov odmítá: Raději se podíváme po mladých z okolí

Pro skromný přerovský oddíl je to logický plán v ročníku, kdy nikdo nesestupuje a který tak silně ovlivňují koronavirová opatření. „Asi žádný trenér není spokojený s tím, jak je sezona rozkouskovaná, a přiznám se, že se tím stává strašně náročnou kvůli plánování,“ říká kouč.



Snad i proto Zubřice čekaly na první body až do sedmého zápasu, kdy porazily Frýdek-Místek. Celkem jich dosud posbíraly šest.

„Věděli jsme, že to pro nás bude těžká sezona, protože po obměně kádru zabudováváme mladé, zkoušíme je a jsme s tím spokojení. Výsledkově to mohlo být o nějaké bodíky lepší, ale takto jsem to čekal. Škoda, že nemáme o tři čtyři body víc,“ přiznává Vlček.

Přerov na ně mohl pomýšlet v Prostějově či v Ostravě, kde získal první set, víc než jeden bod mohl získat i doma s Frýdkem-Místkem. „Vedli jsme 2:1 a byli jasně lepší na hřišti, ale nakonec jsme došli do tiebreaku a v něm neudrželi vedení 8:4. Za tři body jsme mohli odehrát zápas i doma se Šternberkem (3:2), kde jsme vedli 2:1 na sety, ale nechali jsme si zbytečně utéct koncovku čtvrtého setu. Tyto tři body by nám v tabulce zajistily sedmé místo a ještě malý náskok. Ale realita je taková, jaká je,“ říká smířeně kouč.

Na hřišti však zažil i úplně opačné pocity, to když ho v nešťastném domácím zápase s Frýdkem opakované chyby sudího Vachutky rozlítily a po protestech byl vyloučen.

„Neovládl jsem se a dostal jsem postupně žlutou, červenou a žlutočervenou, ale stojím si za tím, výkon rozhodčího byl tristní a uznali to všichni aktéři zápasu. Nějakou dobu jsem nervy udržel a pak už ne, takže to jde za mnou, měl bych je udržet. Rozhodčímu se to nepovedlo, ale už je to minulost, neřeším to,“ prozradil Vlček.

Ostravská volejbalistka Kateřina Zemanová blokuje útok Terezy Diatkové z Přerova.

Raději vyhlíží další zápasy, ve kterých bude chtít se Zubřicemi rozšířit bilanci výher. „Máme Prostějov doma a jedeme do Šternberku, tam chceme urvat body, abychom se do osmičky dostali. Když se nám to povede, budeme rádi, a když ne, tak se letos svět nezboří. Nechceme jít cestou posilování na poslední měsíc, spíš se díváme po okolí, jestli by některé mladé hráčky nechtěly nasát atmosféru extraligy a podívat se, jak to u nás v klubu funguje,“ popisuje kouč.

Byť extraligu letos nikdo neopustí, nabízí souboje na chvostu ryzí drama. Čtyři týmy nyní dělí jediný bod. „I proto nás mrzí, že jsme teď mohli odvézt bod ze Šelem, za stavu 1:2 to bylo 23:23. Každý bodík tedy může hrát roli. Pro soutěž je to zajímavé, všechny to motivuje a hráčky to posouvá. A hlavně to sport dělá sportem,“ dodává Vlček.