Volejbalistky KP Brno vstoupí doma do kvalifikace o Ligu mistryň

Prvním kvalifikačním turnajem vstoupí do předkol Ligy mistryň české volejbalové šampionky z brněnského Králova Pole. Turnaj o dvě postupová místa se hraje od úterka do čtvrtka v Brně a kromě Králova Pole se jej zúčastní španělský mistr CV Gran Canaria a vítěz rumunské ligy Alba Blaj. Čtvrtým účastníkem měl být izraelský šampion Hapoel Kfar Saba, ale kvůli aktuálnímu ozbrojenému konfliktu do Česka nepřicestoval.