A teď na Argentinu. Výhra udrží naději českých volejbalistek na postup

„Pro nás i pro ně to bude zápas o postup ze skupiny,“ uvedl polský asistent reprezentačního trenéra Mateusz Zarczynski. „Pro nás to je první nesmírně důležitý zápas.“ Tím druhým bude 1. října na závěr skupiny D souboj s Kolumbií.

Čtyři hráčky ze současného kádru – Veronika Dostálová, Andrea Kossányiová, Michaela Mlejnková a Gabriela Orvošová – pamatují minulý vzájemný souboj s Argentinou. V týmu protivnic je takových volejbalistek pět. Reprezentantky před třemi roky na Challenger Cupu vyhrály nad Argentinou 3:0 (16, 19, 23).

„Tehdy ale byl náš i jejich tým jiný, obě družstva jsou hodně omlazená. Bude to úplně jiný zápas,“ upozornila Mlejnková.

Podle ní se hra Argentinek hodně podobá té brazilské. „Nebude to s nimi tak rychlé jako v pondělí s Japonskem (0:3), což by pro nás mohlo být schůdnější,“ dodala Mlejnková.

To potvrdila i kapitánka Kossányiová. „Jihoamerický volejbal se více podobá tomu našemu, i tam se hrají vyšší balony. To ten asijský, jak jsme na vlastní kůži poznaly s Japonkami, byl nesmírně rychlý. Nebyl až tak silový, ale spíše technický.“

Andrea Kossányiová si předešlé vzájemné utkání pamatuje velice dobře. „Jedna z Argentinek podskočila síť a já na ni dopadla. Zvrtla jsme si kotník a v Peru, kde jsme hrály, jsem se projela sanitkou. Příjemné to nebylo.“ S úsměvem dodala: „Mám s nimi nevyřízené účty.“

Navíc pro Češky hraje i dosavadní bilance pěti vítězství...

„Určitě to v hlavě je,“ potvrdila Kossányiová. „Víme, že jsme s nimi dokázaly udržet tempo, ale není to evropský tým, jaké potkáváme pravidelně na turnajích v Evropě. Ani moc neznáme, jak moc se obměnily. To vše se však dozvíme na předzápasové poradě.“

V čem je síla Argentiny?

„Jako Brazilky mají několik dobrých útočnic a vysoké blokařky,“ odpověděla Kossányiová. „Ale my se musíme soustředit na naši hru, na náš volejbal a zahrát to, co s Brazílii (1:3), ne li lépe. Čapat je a zatlačit je útokem.“

Michaela Mlejnková očekává od Argentinek podobnou hru jakou předváděly Brazilky. „Jak nám říkali trenéři, i jejich blokařky jsou docela vysoké, tak uvidíme,“ řekla Mlejnková. „Rozhodující bude agresivita, jak vstoupíme do zápasu. A hlavně musíme bojovat od prvního balonu, pomoci si servisem.“

Mateusz Zarczynski vyzdvihnul argentinskou přihrávku. „Mají tři velmi dobré přihrávačky a silný útok, stejně jako je ten náš,“ upozornil asistent trenéra.

Kossanyiová připustila, že utkání může být rozhodující v boji o postup ze skupiny. „Už ale potřebujeme i pro psychiku nějakou výhru,“ dodala Andrea Kossányiová.