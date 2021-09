Porazit olympijské vítěze z Francie? Byl to životní večer, září blokař reprezentace Polák

V novém ročníku by měl mít v dresu českobudějovického Jihostroje daleko víc příležitostí. „Doufám, že dostanu víc šancí. A ukážu, co ve mně je,“ hlásí odhodlaně 22letý blokař. Aby také ne. Vždyť Polák je reprezentant, který výrazně přispěl k úspěchu národního týmu na nedávném evropském šampionátu.

„Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že porazíme olympijské vítěze a skončíme ve čtvrtfinále, budeme si klepat na čelo. Nikdo nám nevěřil. My sami jsme spíš doufali, že bychom se mohli dostat co nejdál,“ komentuje.



Češi už ve skupině zaskočili favorizované Slovince, porazili i Černou Horu, což v součtu s dalšími výsledky stačilo na postup ze třetího místa základní skupiny. Nic na tom nezměnila ani porážka 1:3 s vítězem skupiny a pozdějším šampionem z Itálie. Právě proti tomuto celku Josef Polák poprvé naskočil v základní sestavě a výzvy se nezalekl.

„Lépe to pro mě začít nemohlo. Byl to pro mě skvělý zápas, i když jsme ho nakonec prohráli. Odehrál jsem toho dost a jsem rád, že se vyplatila měsíc a půl dlouhá dřina v přípravě,“ raduje se.

Blokař zářil proti Italům i v útoku, když bodoval ze všech devíti míčů, které mu nahrávači připravili.

„Nebyli jsme pod takovým tlakem, že musíme vyhrát. A hráli jsme z pozice outsidera, to se vždycky hraje trochu jednodušeji. Mohli jsme jenom překvapit,“ vzpomíná na závěrečný duel ve skupině.

Po ní Čechy čekal další soupeř světové extratřídy. Francie ovládla poslední olympijské hry a byla horkým kandidátem i na titul z mistrovství Evropy. Jenže domácí celek skvělým výkonem nedovolil favoritovi ani set.



„Byl to životní večer. Porazit takhle silný tým na takovém turnaji, to je něco. Myslím, že nás trochu podcenili a my je překvapili bojovností. Pomohla nám i plná hala fanoušků, kteří nás hnali dopředu,“ raduje se.

Josef Polák v dresu Českých Budějovic

Je to paradoxní, ale možná právě nejrychlejší možný výsledek 3:0 byl tou nejlepší cestou k vítězství. „Důležitý byl začátek. Nám se povedl a v žádném setu nás Francouzi nedostali pod tlak, že by vedli. Nepustili jsme je do jejich hry, což bylo důležité,“ myslí si.



Řada fanoušků už pak český celek viděla ve hře o medaile. Slovince však už národní tým podruhé na turnaji nepřekonal. „Chtěli jsme vyhrát možná ještě víc. Utvrdili jsme se, že můžeme hrát i proti nejlepším na světě. Ale byl na nás už větší tlak a Slovinci se rozehráli ke skvělému výkonu. Výborně podávali a jejich univerzál byl bezchybný, což byl největší rozdíl oproti souboji ve skupině,“ srovnává.

Umístění mezi elitní osmičkou v Evropě je dobrým signálem pro český volejbal. „Věřím, že je to předzvěst toho, že se dostaneme do evropské špičky. Máme řadu mladých hráčů, kteří se ještě mohou hodně zlepšit,“ předpovídá.

A také Polák by se rád stal pevnou součástí národního celku. „Moc bych si to přál, budu proto makat dál. Pro každého by měla být největší čest reprezentovat svoji zemi,“ zdůrazňuje.

Polák nebyl v reprezentaci sám z jihu Čech. Na závěrečném turnaji byli v českém týmu také Oliver Sedláček a Martin Licek. Všichni se v závěru přípravy vrátili do svého klubu a vzájemně se zároveň velmi dobře poznali, protože jsou v klubu nováčky. „S Lícou jsem byl na pokoji, takže jsme se poznali i mimo halu. Všichni přicházíme dobře připravení. Teď musíme zapracovat na souhře hlavně s nahrávači, což vždy na začátku sezony trochu trvá,“ uvědomuje si.

Reprezentanti se k týmu po dni volna připojili před přátelským duelem s Kladnem a na start extraligy budou připravení. Polák tuší, že souboj o titul bude patřit klasickým favoritům. „My, Karlovarsko, Liberec a Praha. Tyhle týmy asi budou nahoře. Naším cílem je samozřejmě titul, jinak to v Budějovicích ani být nemůže,“ usměje se.

A Josef Polák by rád uspěl i v evropském poháru CEV proti ruskému gigantovi Kuzbass Kemerovo. „Jsou minimálně extra silní. Ale zkusíme je překvapit,“ dodává.