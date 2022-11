Nausch Sluková s Havelkovou jsou na písku v Austrálii ve čtvrtfinále

Po vyrovnaném úvodu prvního setu se Češky pěti body v řadě dostaly do vedení 13:9 a náskok i díky dvěma esům Nausch Slukové ještě navýšily. Ve druhé sadě odskočily Nausch Sluková s Havelkovou drobnějším Japonkám, které rovněž prošly do hlavní fáze z kvalifikace, ještě dříve a bez problémů dotáhly zápas do vítězného konce. Při mečbolu dala Nausch Sluková další eso.

Jan Dumek s Jiřím Sedlákem sice v duelu o prvenství ve skupině získali se Španěly Alejandrem a Javierem Huertovými první set, ale další dva jasně vyhrál soupeř. V dnešním osmifinále Češi narazí na domácí pár Izac Carracher, Mark Nicolaidis.