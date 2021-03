Plážový volejbal rozjíždí po půl roce sezonu, hraje se v Kataru

Na turnaji s dotací 300 tisíc dolarů se v hlavní soutěži představí tři české páry. Mezi ženami nechybějí Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou a Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou, mezi muži Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. V kvalifikaci hrají Patrik Maňas a Jiří Sedlák.

Loni byla sezona kvůli koronaviru zcela minimální. Z velkých akcí se hrálo jen v září mistrovství Evropy a předtím o měsíc dříve turnaj Světové série v Badenu.

„Těšíme se hodně!“ řekla Hermannová v tiskové zprávě. „Přeci jen je to dlouhá doba, co jsme si zahrály proti těm nejlepším týmům. I přesto, že jsme měly spoustu tréninků, přípravných zápasů, celý turnajový mód se přece jen nedá nahradit.“

Turnaj se koná bez fanoušků a za striktních opatření. „Jsme zavření v bublině, kterou nesmíme vůbec opustit. Můžeme jet jen na hřiště a zpátky. Nesmíme zajít do krámu, pro kafe,“ popsala Sluková podmínky, které jsou pro sportovce v současnosti běžné. „Turnaj v období pandemie je poměrně náročné zorganizovat a my jsme strašně rády, že ta možnost je, že si můžeme zahrát po tak dlouhé době.“

V Kataru se vedle covidových opatření řešilo i oblečení žen. Původně nesměly hrát v plavkách, aby neodhalovaly ramena a další partie. „Tak jsme si s předstihem pořizovaly trička a kraťasy tříčtvrťáky nebo legíny, které zakryjí nohy až po kolena. Nakonec se rozhodlo, že se v plavkách bude moct hrát,“ řekla Hermannová.

Výsledky se znovu započítávají do kvalifikace o olympijské hry. Sluková s Hermanovou si účastí v Kataru naplní kvótu 12 turnajů a měly by se v žebříčku pro hry posunout do patnáctky, která z něj do Tokia postoupí. „Turnaj je pro nás docela důležitý, ale ještě bude iks šancí uhrát dobré výsledky. Je třeba se v olympijském žebříčku trochu posunout, abychom měly klid,“ řekla Hermannová.

V mezinárodním kalendáři zatím žádný velký turnaj Světového okruhu uvedený není, ale organizace FIVB ho má v nejbližší době aktualizovat. Hrát by se měl od 2. do 6. června i čtyřhvězdičkový podnik J&T Banka Ostrava Beach Open.