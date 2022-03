Perušič a Schweiner ovládli v Rosaritu skupinu. A teď proti jedničkám

V Rosaritu startuje pouze 16 dvojic, z každé ze čtyř skupin prošly do vyřazovací fáze vždy dva páry.

Perušič se Schweinerem vyhráli nad Mexičany 21:15, 21:17 a do čela skupiny D jim pomohla výhra Nizozemců Stefana Boermanse a Yoricka de Groota nad Brazilci Alisonem a Gutem (2:0). Do play off prošli i Jihoameričané, kterým Češi v úvodním duelu podlehli.

Perušič a Schweiner narazí na cestě do bojů o medaile na světové jedničky Šarífa Januse s Ahmedem Tidžanem z Kataru. Čtvrtfinálový zápas je na programu od 22 hodin SEČ.

České jedničky každopádně skončí nejhůře na pátém až osmém místě, což byl před startem prestižního turnaje jejich hlavní cíl.