Tomatis prodloužil smlouvu a dál vede beachvolejbalovou reprezentaci mužů

Svaz na svém facebookovém účtu oznámil, že s Tomatisem i kondičním trenérem Valeriem Vaccarem prodloužil smlouvu. Perušič se Schweinerem se chtějí o případném pokračování rozhodnout až po olympijských hrách v Paříži.

„Dosud to byla úspěšná spolupráce a těším se na další čtyři roky,“ řekl Tomatis. „Prvotním cílem je dostat Ondřeje s Davidem do formy na olympiádu. Začátek sezony byl všelijaký, ale teď jsou oba ve stále lepší formě. Chceme, aby v Paříži předvedli co nejlepší výkon,“ doplnil šestačtyřicetiletý kouč.

Tomatis i s kolegy spolupracuje s Perušičem a Schweinerem osm let. Po předchozích hrách v Tokiu se všichni zapojili do svazového projektu, v jehož rámci se s českými jedničkami připravuje několik dalších talentovaných domácích dvojic.