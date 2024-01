Kolocová se vrací k plážovému volejbalu. Rozjíždí projekt Los Angeles 2028

Někdejší skvělá hráčka, jež dosáhla na 5. místo na olympiádě v Londýně, rozjíždí v roli manažerky program příznačně nazvaný Los Angeles 2028. „Od doby, kdy jsem sama začínala, nefungoval v Česku žádný holčičí projekt. Přijde mi skvělé podílet se na jeho vybudování. Pro holky půjde o skvělou příležitost,“ míní Kolocová, která se vedle práce věnuje především výchově dvou malých dětí.

Popud přišel z volejbalového svazu, spolupráce odstartovala schůzkou s šéfem beache Vítem Maříkem. „Nyní máme jen jeden plně profesionální tým Bára Herrmanová a Máří Štochlová. Bavili jsme se, jakým způsobem hledat varianty k olympiádě v Paříži, a hlavně do budoucna. Byla jsem tázaná na názor a věci viděla dost pozitivně,“ prozrazuje vicemistryně Evropy z roku 2017.

Úkolů má až nad hlavu. „Musím vymyslet celou strukturu. Najít varianty, co a jak bude financované. Kdo se do projektu zapojí. Samozřejmě je to v kooperaci. Společně s Vítem a předsedou svazu Markem Pakostou jsme se dohodli, jak má být vše rozfázované. Co proběhne do olympiády v Paříži a co až po ní,“ vysvětluje.

ROK 2018. Kristýna Hoidarová Kolocová se vrhá po míči na turnaji Světového okruhu v Ostravě.

Nejzásadnější bude vybrat správné lidi – trenéry i hráčky. Kolocová připouští, že na to první není nejvhodnější čas. „Většina výborných zahraničních trenérů je nyní pod smlouvou. Svůj tým chtějí dovést na olympiádu v Paříži. Dohodli jsme se proto, že uděláme takový ‚pilotní rok‘. Nebudeme angažovat cizince, ale budeme ho vyhlížet,“ sděluje a doplní, že se práce trenéra ujme Čech Jonáš Pešek a začne se pozvolna hledat tým pro Kontinentální pohár. „Snaha je, aby byly výborné vztahy napříč. Jde o běh na dlouhou trať. Ne každý je myšlence otevřený,“ neskrývá manažerka.

V tuto chvíli jsou známa jména čtyř hráček – Kylie Neuschaeferová, Andrea Lorenzová, Michaela Břínková a Mariana Tomasová. Stanou se členkami Vysokoškolského centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a měly by společně trénovat v Praze. Nejde však o konečné číslo.

„Vše se bude vyvíjet. Hráčky se mohou přidávat i odcházet. Bude to záležet na jejich výkonnosti. Vidíme také další šikovné holky, které jsou zatím na středních školách,“ objasňuje Kolocová. K propojení má dojít s českými jedničkami Herrmanovou a Štochlovou. Zapojí se i zkušená Magdaléna Dostálová. „Projekt by měl pracovat s těmi, které jsou vysoko na žebříčku a zároveň s vizí olympiády v Los Angeles. Třeba já bych v něm už neměla co dělat, kdybych se rozhodla vrátit,“ směje se Kolocová, jež oslavila v dubnu 35. narozeniny.

Podobného comebacku se bohužel nedočkáme. Rodačce z Nymburku nyní vyplňují čas především její čtyřletý syn a dvouletá dcera. „Snažím se, seč můžu být hlavně máma,“ zdůrazňuje. „Zase chci děti vést k samostatnosti, nechci být s nimi 24/7. Jedno chodí do školky, na druhé mám občas hlídání. Moje práce chod rodiny samozřejmě částečně omezila. Není jí úplně málo,“ přiznává Kolocová, jež v sobě nezapře bojovnici i to, že měla vždy ráda výzvy. „Snažím se to nějak kloubit. S příchodem Vánoc to jde o něco hůře. Tohle musím zařídit, tohle pořídit, támhleto uvařit a napéct… A do toho řeším třeba smlouvy,“ popisuje s úsměvem.

Pokud ovšem projekt vyjde, bude z něj profitovat celý český sport. Kiki a Maki svého času okouzlily fanoušky, kvůli zlatému tažení Peruna s Davem na mistrovství světa v mexickém Apizacu vstávali nad ránem nejen příznivci beache... „Nabíjí mě vděk většiny hráček, které jsou do projektu přizvány. Cítí se konečně doceněné. Jsou nadšené, že nemusí chodit na brigády a „odírat“ rodiče o každou korunu. Volejbal mohou dělat konečně naplno,“ dodává Kolocová