Plážové volejbalisty Perušiče se Schweinerem čeká v Dauhá ostrý úvod sezony

„Rozjezd bude určitě těžký. Myslím, že správně otestuje, jak jsme na sezonu připravení a jestli jsme udělali nějaký pokrok,“ řekl ČTK Schweiner. „Druhý turnaj bude, co se výsledku týče, důležitější. Začít olympijskou kvalifikaci hezkým bodovým přídělem by nám dodalo sebedůvěru do začátku sezony a hlavně důležité body směrem k mistrovství světa, které bude v říjnu v Mexiku,“ dodal.

Finále světového okruhu si Češi zahrají potřetí za sebou, naposledy podlehli až v duelu o zlato norským hegemonům Andersi Molovi a Christianu Sörumovi. Úřadující olympijští vítězové i mistři světa budou v Dauhá jedním ze čtyř soupeřů Perušiče se Schweinerem ve skupině. Na úvod se utkají s italskou dvojicí Paolo Nicolai, Samuele Cottafava.

Vrcholem loňské sezony bylo pro pražské beachvolejbalisty stříbro z mistrovství Evropy v Mnichově, druzí byli také na Pro Tour Elite v Ostravě a Gstaadu. Naposledy se na písku představili začátkem října, potom následovala nezvykle dlouhá pauza.

S přípravou na nový ročník finišovali Perušič se Schweinerem v prosinci tradičně na Tenerife, kam se po Vánocích vrátili i s dalšími dvěma reprezentačními dvojicemi. Kvůli různým onemocněním se ale na kurtu scházeli postupně.

„Sezona letos bude hodně rozkouskovaná a poměrně dlouhá. Mezi vrcholy určitě řadíme mistrovství světa, které bude klíčové pro celou olympijskou kvalifikaci i pro to, jestli bude sezona úspěšná, nebo ne. Pak také mistrovství Evropy ve Vídni na začátku srpna a tradičně turnaj v Ostravě, na který se moc těšíme. Je to jak možnost zahrát si před domácím publikem, tak i získat důležité body do kvalifikace,“ řekl Perušič. V březnu Češi chystají premiérovou účast v exhibiční sérii King of the Court v Miami, na který navazuje turnaj Elite v Mexiku.