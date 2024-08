Hvězdy na brněnském písku. Jak se loví mistři světa? I na nostalgii

Přesto se české jedničky v mužské i ženské kategorii představí na konci týdne na Sokolském koupališti na Brněnské přehradě na turnaji úrovně Futures, což je až třetí nejvyšší patro beachvolejbalové hierarchie.

Hermannová se Štochlovou přijedou obhajovat loňské prvenství, Perušič se Schweinerem startují v Brně za devět let společného hraní vůbec poprvé. Turnaj s názvem Brno Beach Pro 2024 začíná dnes, finále je na programu v neděli.

„Jestli je složité domácí hvězdy na Sokolák dostat? Automatické to není. Spíš bych řekl, že je to poměrně těžké,“ usmívá se Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu (ČVS) a brněnský manažer.

Klíčová přitom podle něj není výše dotace, která je v Brně sice až dvakrát vyšší oproti jiným turnajům série Futures, ale pořád se nemůže rovnat výdělkům na souběžně hraném elitním turnaji v německém Hamburku. Na dva tisíce eur (zhruba 50 tisíc korun) pro vítězný pár na Sokolském koupališti by si Perušič se Schweinerem v Hamburku přišli hravě hned v 1. kole.

„Peníze jejich start ovlivňují také, ale úplně jinou formou. Účast na domácím turnaji je totiž součástí jejich závazků k ČVS. Jde o reprezentanty, vzory pro mládež, čili je v zájmu českého volejbalu i jeho sponzorů prezentovat je před českými diváky,“ líčí Gerža.

Olympijský turnaj začal pro plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera. (28. července 2024)

Jedním dechem dodává další důležitý prvek, hrající brněnským organizátorům při vábení hvězd do karet: „Zrovna na tohle – být vzorem pro nastupující generaci – naše nejlepší páry slyší.“

Sejít se však podle něj musí ještě celá řada dalších proměnných, než je možné natisknout plakáty a fanoušky pozvat na to nejlepší, co je k mání. Gerža se domnívá, že jenom položit smlouvu na stůl a říct „hrajte“ by požadovaný efekt přinést nemuselo.

Srdeční záležitost

Cenným trumfem je pro pořadatele nadcházejícího turnaje jeho umístění. „Sokolák je tradiční areál, hraje se zde po desetiletí. Každý z beachvolejbalové komunity tady buď hrál, nebo tady turnaj sledoval. Pro nás je srdeční záležitostí,“ tvrdí Perušič.

„Sezona sice byla hodně náročná, léto bylo nabité, přesto si myslím, že českým fanouškům hraní na domácí akci dlužíme. Jednou nebo dvakrát za rok se ukázat doma je namístě, než sezonu ukončíme,“ doplňuje ho Schweiner.

Konkrétně start loňských mistrů světa z Mexika ladili brněnští a svazoví organizátoři už od ledna. Byla zde totiž možnost, že by Perušič se Schweinerem museli přece jen odcestovat do Hamburku, pokud by nezbytně potřebovali body pro kvalifikaci do závěrečného elitního turnaje světového okruhu.

„Právě zde zavážila trpělivá a dlouhodobá komunikace. Ne že by je někdo přinutil hrát na Futures, a basta. Slovo, že by mohli jet do Německa, měli,“ prozrazuje citlivou část vyjednávání Gerža.

I on je názoru, že důležitým prvkem byla nostalgie českých špiček k dějišti akce. „Na Sokoláku všichni zápolili od mládežnických let, zažili toho tady hodně. Je možné, že kdyby se v Brně hrálo na Riviéře, tak by nedorazili,“ míní manažer.

Poslední překážkou, kterou bylo potřeba před zapsáním českých jedniček do startovní listiny zdolat, pak byl covid Perušiče se Schweinerem po olympiádě. Když se vyléčili i za cenu vynechání mistrovství Evropy, byla jejich cesta do Brna otevřená.

Sokolák má zvuk

Turnaj na Sokolském koupališti českému plážovému volejbalu dobře zapadá do struktury akcí. V Ostravě hostí světovou elitu, v Brně potom dostávají větší prostor nadějné domácí páry na vzestupu.

Jeho úroveň se navíc rok od roku zlepšuje, což souvisí s rozpočtem. Letos se vyšplhal na hranici 10 milionů korun.

V prvních dvou dnech se hraje na třech kurtech, v sobotu na dvou a v neděli o umístění a medaile na centrálním kurtu. Kolem něj vyrostou tribuny pro 1 500 sedících diváků, celková kapacita areálu je 2 500 lidí.

„Letos jsme na ‚čekačce‘ registrovali čtyřiadvacet dvojic z domova i ze světa, které měly zájem přijet. Turnaj je organizovaný pečlivě a hráči i hráčky si to mezi sebou řeknou,“ uvádí ředitel akce Dušan Gerža.

S čím pořadatelé reprezentantům naopak na ruku nešli a ani nemohli, je povrch kurtů, na nichž se hraje. To, co je možné v tenise, tedy zvolit antuku, či beton podle toho, co nejlépe zapadá do dané fáze sezony, není v plážovém volejbalu tak snadné.

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií Sarou Štochlovou poráží francouzský pár Clemence Vieiraová a Aline Chamereauová. (2. srpna 2024)

„Písek by šlo nachystat ‚na míru‘ tehdy, pokud by se kurty stavěly speciálně na turnaj. Pak by mohly být hlubší, měkčí, tvrdší, jakékoliv. Na Sokoláku jsou ale kurty dlouhodobě dané, tam nelze dělat úpravy,“ vysvětluje Martin Gerža.

Česká špička si však s tímto podle všeho hlavu neláme. „Písek tady patří k těm relativně tvrdším. Dá se očekávat, že se na něm všem bude dobře skákat a dobře pohybovat. Na to se většina hráčů adaptuje snadněji než na extrémnější podmínky,“ hlásí Perušič.