Beach v Ostravě byl ohrožený. Ale nakonec se konat bude

„Situace byla komplikovaná kvůli provizornímu státnímu rozpočtu, snížení rozpočtu Národní sportovní agentury a také faktu, že se veškeré náklady zvyšují skokovým tempem. Nejistota byla velká,“ připustil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Ostravské klání bylo v minulých třech odehraných ročnících zařazeno FIVB mezi tři nejlepší beachvolejbalové akce roku, díky čemuž povýšilo z druhé nejprestižnější kategorie do té nejvyšší - Elite 16.

Zástupci Mezinárodní volejbalové federace (FIVB) ale letos zvolili nový formát světové série Volleyball World Beach Pro Tour. Tvoří ho kategorie Elite 16, Challenge a Future.

„Přiznám se, že jsem letos už moc nevěřil, že turnaj bude,“ řekl Marek Tesař z pořádající agentury Raul. „Pokud by se nekonal, bylo by to špatné, protože bychom ztratili návaznost na předchozí ročníky a vybudovaný kredit ve světě. Možná bychom vypadli i z kalendáře FIVB.“

V roce 2020 se Ostrava Beach Open neuskutečnil vinou koronavirové pandemie. Ta ho ohrožovala i loni, ale pořadatelé dostali výjimku Ministerstva zdravotnictví.

„Druhý rok po sobě to dopadlo dobře, a to především díky jednání s vedením Národní sportovní agentury a především garanci podpory od města Ostravy a Moravskoslezského kraje,“ dodal Tesař.

Světová série Elite 16 se rozjela koncem března v Mexiku a skončí 27. listopadu v australském Sydney.

„Letos je v kalendáři Beach Pro Tour devět turnajů úrovně Elite 16 a náš je jediný ve střední Evropě,“ upozornil Vít Mařík, gestor beachvolejbalu Českého volejbalového svazu. „Ostrava se tak zařadí mimo jiné vedle Paříže, Rio de Janeira a tradičně vysoce ceněného Hamburku.“

V Dolních Vítkovicích by se tak od 25. do 29. května měla sejít absolutní světová špička mužů i žen včetně Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří jsou momentálně třetím týmem světového žebříčku.

Díky divokým kartám se představí i další české páry. Kromě jiných ostravská rodačka Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou.