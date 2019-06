Plážové volejbalistky Olivová s Řeháčkovou plánují útočit na špičku

Ve finále Českého poháru v Opavě porazily sestry Annu a Magdalenu Dostálovy 2:0. „Až na nějak lehčí zaváhání v semifinále jsme hrály fakt pěkně,“ pochvalovala si Řeháčková. S Michalem Palinkem spolupracují od Světové série v Ostravě, kde neuspěly v kvalifikaci. „Michal je úžasný. Jsme nadšené,“ řekla Sára Olivová, která pochází z Ostravy.



Jak Palinka ulovily?

„Prostě jsme ho lapily,“ smála se Olivová. „Samy jsme ho oslovily. Patří mezi špičku trenérů v Česku. Práce s ním už je znát, hlavně v našem útoku, který je variabilnější, v tom nám hodně pomáhá.“

Michal Palinek, mistr Evropy v beachvolejbalu a účastník dvou olympijských her, přiznal, že si vzal čas na rozmyšlenou. „Ale jen několik hodin. Zatím jsem připravoval spíše mladé holčiny,“ řekl Palinek, šéftrenér pražského Beachklubu Pankrác.

Co musejí Řeháčková s Olivovou zlepšit, aby se prosadily i ve světě? „Snažím se... říkám tomu odstranit ten balast z jejich hry, protože ho tam bylo docela dost,“ podotkl. „V Opavě se mi líbily. Některé momenty i celé sety hrály přesně tak, jak by měly, což je pozitivní.“ Palinek připustil, že hráčky už tolik nemyslí na to, aby se probojovaly do širší světové špičky. „Cíle, které měly, trochu snížily, protože na několika turnajích teď dostaly na frak. O to více pracujeme, což je pro mě potěšitelné.“

Českému beachi vévodí Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková a Martiny Bonnerová a Maixnerová. „Markéta s Bárou jsou jasné jedničky. Níže jsou K + K (Kvapilová – Kubíčková) a za nimi je několik týmů, které se perou o třetí místo. Na to by Kája a Sára mohly mít,“ tvrdí Michal Palinek.

„Maki a Bára jsou jinde. Přejeme jim to, ale šplháme, abychom se dostaly na post českých trojek. Budeme makat, aby se to povedlo,“ slíbila Sára Olivová. „Na ty nejlepší dvojice si tolik nevěříme, ale ten zbytek... Hodláme s nimi soupeřit,“ dodala Karolína Řeháčková.

V Opavě chyběly elitní tři české týmy, leč vítězky odmítly, že by to snižovalo jejich triumf. „Turnaj byl pro nás radost. Důležité bylo, že jsme se rychle oklepaly z menšího zaváhání v semifinále a hrály skvěle,“ řekla Sára Olivová.

Další příležitost potvrdit zlepšení mají 6. a 7. července na Super Cupu v Uherském Hradišti. „A pak letíme na tříhvězdičkový turnaj Světové série do kanadského Edmontonu,“ uvedla Olivová.

ČESKÝ POHÁR v Opavě, muži, finále: Tichý, Weiss – Džavoronok, Hadrava 2:1 (-18, 21, 12), o 3. místo: Licek, Pavouček – Šépka, Zavadil 2:0 (17,14). Ženy, finále: Olivová, Řeháčková – sestry Dostálovy 2:0 (12,15), o 3. místo: Kulhánková, Pospíšilová – Komárková, Pluhařová 2:1 (8, -18, 4).