Plážové volejbalistky Hermannová se Štochlovou mají na MS v Mexiku druhou výhru

Hermannová se Štochlovou měly po celý zápas nad jedním z nejníže nasazených párů výrazně navrch. České jedničky se v obou setech brzy ujaly vedení a bez větších problémů jej udržely až do konce. Zatímco v první sadě dopřály Maročankám několika nevynucenými chybami přijatelný rozdíl, ve druhé už byly přesnější a zvítězily o 11 bodů.

V pondělí uzavřou skupinu dvěma zápasy Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří si budou chtít spravit chuť po sobotní nečekané porážce s kubánskou dvojicí Jorge Alayo, Noslen Díaz. Ze 12 čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst.