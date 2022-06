Hermannová na MS oživí spolupráci s Williams. Štochlová se zranila

„Po tom, co s Máří spolupracujeme tři čtvrtě roku, byl postup na světový šampionát krásný výsledek,“ uvedla Barbora Hermannová. „K tomu jsme měly dojem, že se naše hra zlepšuje, že jdeme nahoru, takže nás mrzí, že to nemůžeme předvést na mistrovství světa.“

Williams je jediná česká hráčka, která pro start na mistrovství světa spolu s Hermannovou připadala v úvahu.

„Má totiž potřebné body ve světovém žebříčku, abychom mohly nastoupit společně. A také je jednou z mála Češek, které beachvolejbalu věnovaly celou zimní přípravu. Byla to varianta číslo jedna,“ prohlásila Hermannová.

Barbora Hermannová (vpravo) na květnovém turnaji světové série v Ostravě.

„Mrzí mě, že se Máří zranila, protože si účast na turnaji vybojovala. Ale samozřejmě jsem ráda za příležitost zahrát si mistrovství světa,“ uvedla Martina Williams, která s Hermannovou obnovila spolupráci po sedmi letech. Naposledy na mezinárodní úrovni spolu nastoupily v červenci 2015 v Yokohamě.

Před tím vedle sebe hrály šest let a dvakrát startovaly i na světovém šampionátu. „Ale to už je dávno...“ upozornila Martina Williams.

„Že jsme spolu dříve hrály, je výhoda, protože nepůjdeme na hřiště, aniž bychom se beachvolejbalově neznaly,“ řekla Barbora Hermannová. „Ale je fakt, že už je to dlouho, co jsme tvořily jeden tým.“

Velký třesk přišel v roce 2015, když Hermannovou k sobě zlákala Markéta Sluková. A Martina Williams, za svobodna Bonnerová, hledala novou parťačku. Našla ji v Nicole Dostálové, načež delší dobu hrála také s Šárkou Nakládalovou, Martinou Maixnerovou a Marii-Sárou Štochlovou. A od této sezony s Annou Pospíšilovou.

Martina Williams se snaží protlačit míč na stranu soupeřek na turnaji světové série v Ostravě.

„Mezi námi s Bárou není žádný problém,“ prohlásila Martina Williams. „Už dříve jsme si vše vyříkaly. Je to dávno.“

Společně vyhrály čtyři mezinárodní turnaje, ve Světové sérii byly nejvýše deváté, naposledy v roce 2014 ve švýcarském Gstaadu.

Hermannová byla se Štochlovou zvyklá pravidelně se střídat na bloku a při obraně v poli. Nyní se vrátí k běžnému systému, kdy jedna z hráče brání na síti, což bude ona, a druhá v hřišti – Martina Williams.

„Dobré je, že obě máme zkušenosti. Jenže to, jak uspějeme, bude hodně záležet i na servisu, zda se nám bude dařit,“ řekla Hermannová. „Naše skupina není vůbec jednoduchá. Rozhodně do každého utkání dáme vše a uvidíme, co z toho pod vedením Sebastiana (argentinského kouče Menegozza – pozn. red.) vykouzlíme.“

Češky nastoupí ve skupině B proti Brazilkám Dudě a Aně Patrícii, Rakušankám Schützenhöfer a Plesiutschnig a Číňankám Wang a Xia.

Hermannová přiznala, že do Říma neodletěly s velkými ambicemi. „Vždyť spolu stihneme snad tři tréninky, takže nějaké očekávání nemáme,“ uvedla.

„Můžeme jen překvapit,“ potvrdila Williams. „Třeba si vzpomeneme, jak jsme byly sehrané před těmi sedmi roky.“

Martina Williams je však přesvědčená, že nejméně Rakušanky by porazit mohly. „Není to top světový tým a před takovými deseti roky, když jsme s Bárou hrály ještě spolu, jsme je porážely, takže by to mohlo vyjít i tentokrát.“