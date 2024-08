Perušič se Schweinerem si po covidu zahrají turnaj Futures v Brně

„Už týden trénujeme dvoufázově a myslím, že jsme se zase dostali do pohody,“ řekl na tiskové konferenci Schweiner, pro něhož to bude se současným spoluhráčem premiéra na brněnských kurtech. „Hrál jsem tu tuším před devíti lety, ale s jiným partnerem,“ uvedl Perušič. V Brně absolvují světoví šampioni první start od olympijských her v Paříži, kde skončili devátí.

Vítězství mezi ženami obhajují v Brně Hermannová se Štochlovou, které po sedmnáctém místě v Paříži a pátém na mistrovství Evropy nastoupí v roli velkých favoritek. „Obhajovat je vždy těžší, než získat první titul. Ale Brno je pro nás srdeční záležitostí, jezdíme sem hrozně rády,“ řekla Hermannová.

V hlavní soutěži obou kategorií v Brně se představí po šestnácti párech ze třinácti zemí. Český plážový volejbal budou reprezentovat i Matyáš Džavoronok a Jan Dumek, kteří loni prohráli ve finále s Nory Markusem Molem a Jo Sundem, dále pak Tadeáš Trousil s Davidem Westphalem a Kryštof Jan Oliva s Václavem Kurkou.

Za Hermannovou se Štochlovou jsou v Brně nasazené dvojky Kylie Neuschaeferová s Markétou Svozilovou a trojky Miroslava Dunárová s Danielou Mokrou. „Věřím, že naše páry jak v mužích tak v ženách splní roli favoritů a budou v neděli odpoledne bojovat ve finále,“ uvedl místopředseda Českého volejbalového svazu Martin Gerža.