Světová esa plážového volejbalu se ukážou v Chodově

Tak nabitá konkurence se mohla sejít jen letos, a to díky koronaviru.



„Už jsme pořádali mistrovství republiky, ale to nebylo tak kvalitně obsazené jako nyní. Nikdy tady nebyli muži a ženy dohromady, jsou zde opravdu ti nejlepší,“ říká ředitel turnaje Jiří Tureček.

Po osmi letech, kdy se v Chodově odehrálo Mistrovství republiky žen v plážovém volejbale, do Chodova míří česká beachvolejbalová špička a vedle žen se objeví i muži.

Ve startovní listině v kategorii žen se objevily české jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková (aktuálně světový pár číslo 13), české dvojky Michaely Kubíčková a Kvapilová (světový pár číslo 39), ale svůj tým má v hlavní soutěži i pořádající BVC Chodov (sestry Alena Pecháčková a Klára Šrámková).

Všechny hvězdy na startu

V kategorii mužů nechybí české jedničky Ondřej Perušič a David Schweiner (světový pár číslo 15), kteří vyhráli poslední dva turnaje Českého poháru. K favoritům lze přiřadit Donovana Džavoronoka (Monza, italská série A) spolu s Janem Hadravou (Civitanova, italská série A), tito hráči zatím v české túře předvádí výborné výkony a ukazují, že volejbal umí i na písku.

„Jestli se nikdo nezraní, tak mezi přihlášenými jsou všechny největší hvězdy, které mají přijet. Problém je pouze u mužských jedniček Perušiče se Schweinerem, první z nich se zranil, ale přijedou to zkusit, protože to je letos nejlepší turnaj na beach volejbalu. Nás poctilo, že je to v Chodově,“ potvrzuje ředitel turnaje.



Tyto světové hvězdy, ale Chodov nezruinují, pořadatelé nezaznamenali žádný zvláštní požadavek. „Jsou skromní. Máme v propozicích, kde se mohou ubytovat. Připravují si to hodně dopředu, ubytování si zajišťují sami.“

Velký zájem, každý chce hrát

Po dohodě s pořadatelem byla kvalifikace rozšířena na kapacitu 24 týmů. Pravděpodobný systém kvalifikace bude play off pro 24 týmů na 1 prohru o 6 postupových míst. Pokud v termínu nasazení do kvalifikace bude v kvalifikaci 16 a méně týmů, bude se hrát systém Q16-KO. Kvalifikace bude zahájena dnes ve 14.00 hodin na třech hracích kurtech na pohlaví. „Spousta dvojic volala, že by chtěli divoké karty do hlavního turnaje nebo kvalifikace. Bylo mi líto, že někteří hráči šestkového volejbalu, kteří hrají také dobře beach, by se do hlavního turnaje nedostali. Proto jsme se rozhodli po poradě s ČVS, že uděláme kvalifikaci pro všechny. Kdo se přihlásí, tak si zahraje, a když bude mít štěstí může se dostat až do finále. Jsou mezi nimi i některá jména, která, věřím, se dostanou i do desítky. Třeba hráč Karlovarska Matyáš Džavoronok,“ vysvětluje Jiří Tureček.

Místní naděje v hlavní soutěži

V ženách budou pořádající BVC Chodov reprezentovat kromě stálic sester Alena Pecháčková a Klára Šrámková také mladá nadějná dvojice Radka Veselá, Barbora Klánová. „Udělil jsem jim divokou kartu přímo do hlavní soutěže, ač věkem jsou ještě kadetky,“ uvedl Tureček, jinak také předseda pořádajícího BVC Chodov. Další historická událost se odehraje v Chodově. Zkrátka nepřijdou ani příznivci beach volejbalu u televizních obrazovek. V neděli chystá ČT sport šestihodinový maraton, kde diváci uvidí jak všechna semifinále, zápasy o bronz, tak samozřejmě i oba finálové zápasy.

Poprvé televizní maraton

„Přijela celá armáda lidí, kteří si to prohlídli. Je to pro nás bomba, hlavně pro podavače a zapisovatelky, budou v přímém přenosu. Domluvili jsme se tak, aby příchozí diváci televizní štáby vůbec nerušili,“ prozrazuje Jiří Tureček.

Bohužel je ale nutné v dnešní době ještě dodržovat určitá bezpečnostní opatření kvůli koronaviru. „Pečlivě jsem to studoval, ale dali jsme do propozic, že podle nařízení vlády budou sprchy a WC pravidelně dezinfikovány. Bude se o to starat zvlášť vyčleněný člověk.“

Hráči se do Chodova velmi těší

„Těším se, že se sejde kompletní beachvolejbalová komunita. I když na druhou stranu, když postoupíme, nedělní ranní zápasy moc nemusím (smích). Ale je to lepší pro diváky, že mají pořád na co koukat, a pro hráče, že mají více času před dalším zápasem,“ řekla Markéta Nausch-Sluková webu CVF o nadcházejícím turnaji po vyhraném finále v Nymburce. „Jsem velmi nervózní. Mám trému, ale hodně pečlivě to připravujeme. Až se to rozjede, tak už to půjde. Je to mimořádná věc a jsem moc rád, že tady je,“ dodává.