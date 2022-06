Plážoví volejbalisté Džavoronok a Hadrava o přechodu na písek neuvažují. Zatím

Bratři Džavoronokové se opět utkali ve finále Speciální bylo nedělní finále Českého poháru beachvolejbalistů v Opavě pro bratry Donovana a Matyáše Džavoronokovy. Před týdnem na turnaji v Brně proti sobě nastoupili poprvé. Nyní si to v opavském Beach centru Kolofík zopakovali.

A stejně jako v Brně i tentokrát uspěl zkušenější Donovan, s Janem Hadravou zdolal Matyáše s Václavem Berčíkem 2:0.

Matyáš a Donovan Džavoronokové (zleva) po turnaji v Opavě, na němž se utkali ve finále. „Mrzí mě, že jsme nezahráli lépe, před týdnem to z naší strany byla pro diváky lepší podívaná,“ uvedl Matyáš Džavoronok. „Ale jsem rád za skvělé druhé místo a že jsem opět mohl proti bráchovi hrát.“ Připustil, že rivalita tam je, ale... „Snažím se během utkání soustředit sám na sebe, protože jinak by mě to rozhazovalo,“ podotkl Matyáš. „Když jsme proti sobě hráli poprvé, byl to krásný zápas,“ připomněl Donovan. „Bylo to před rodinou, v areálu našeho domácího klubu. V Opavě to bylo něco podobného jen to nebylo doma a nepřijela rodina. Ale furt tam byly krásné emoce.“ Donovan si výhru nad bratrem pochvaluje, jenže... „Na druhou stranu jsem rád, když s balonem švihne do hřiště. Hřeje mě taková ta bratrská pýcha, ale jen chvilku... tak vteřinu, protože pak ho chci zase porazit. Moc mě však těší, že se bráchovi daří. S Vencou hrají dobře a přeji jim i nějaký úspěch na turnaji Světové série.“