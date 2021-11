Beachvolejbalistky Hermannová a Štochlová čekají na pozvánku z Dauhá

Češky ve skupině porazily Američanky Quiggleová a Schermerhornová 2:0 (18, 18) a podlehly Brazilkám Andresse a Vitórii 1:2 (15, -18, -11). V play off vypadly s Dánkami Windeleffovou a Bisgaardovou 0:2 (-18, -24).

„Na to, že jsme spolu nově, je to dobrý výsledek,“ uvedla Barbora Hermannová, která začínala v TJ Ostrava. „K tomu jsme spolu trénovaly jen tři týdny a Maruška mění pozici z blokařky na polařku, což není jednoduché.“

Beachvolejbalistky zvažovaly, že se budou na bloku střídat. Nakonec na něm zůstane Hermannová. „Ale při nějakém taktickém servisu nebude problém se při obraně na síti vyměnit,“ podotkla Hermannová. „Každopádně Maruška je rychlejší a momentálně energičtější.“

Dodala, že během tří utkání, která odehrály, nasbíraly spoustu informací o své hře. „A získaly jsme plusové body, sto padesát do rankingu pro Marušku, což se nám bude hodit.“

Turnaj jen potvrdil, že nějakou dobu potrvá, než se sehrají. „Už jsme ale zjistily, jaké potřebujeme nahrávky, byť je před námi pořád hodně práce,“ uvedla Hermannová. „Stále hledáme systém, který bude fungovat hlavně v obraně.“

Hermannová coby ostřílenější má roli kapitánky. „Ale uvidíme, zda dravé a odvážné mládí Marušky nepřebije mou zkušenost. Obě máme na to, abychom zápas vedly.“

Nyní se reprezentantky připravují doma. „Na přelomu listopadu a prosince vyrazíme na dva tři týdny na Tenerife, abychom potrénovaly venku, a poté budeme doma pracovat na kondici,“ přiblížila další program Barbora Hermannová.

Příští rok by mohly začít 5. ledna na speciálním turnaji King of the Court v Dauhá, kam míří deset elitních týmů mužů i žen a dalších pět pořadatelé budou zvát. „Ještě nemáme potvrzené, zda mezi pozvanými budeme,“ uvedla Hermannová.