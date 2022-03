Sotva jsme dýchaly, přiznala Hermannová v mexických výšinách

„Je to poprvé, co hraji beach tak vysoko,“ přiznala Barbora Hermannová. „Zvykaly jsme si na skoro týden. Zpočátku to v té výšce bylo docela náročné na dýchání i pro nohy. Teď mi to už přijde daleko daleko lepší a jsem ráda, že jsme přiletěly o týden dříve.“

Také pro to, že si musely zvykat i na jiné údery, než jsou zvyklé. „Balon tady pod tím tlakem létá jinak,“ potvrdila Hermannová. „Stačí malé úsilí a míč letí hodně daleko a dlouho... Je potřeba z něj vysát energii, údery s velkým soustředěním spíše tlumit a hrát přesněji.“

Hermannová a Štochlová spolu hrají od minulé sezony, takže v Tlaxcale musejí absolvovat kvalifikaci. V ní jsou nasazenými dvojkami.

„To je sice výhoda, protože v prvním utkání bychom měly narazit na tým z konce kvalifikace, ale ta je těžší, než když jste rovnou v hlavní soutěži,“ upozornila Barbora Hermannová. „Na druhou stranu mi přijde dobré projít si kvalifikací, protože nabrané zkušenosti můžete prodat v hlavní soutěži. Pokud se teda do ní dostanete.“

Jaká je na mexickém turnaji konkurence? „Je to sice challenger, ale je tady šest sedm týmů, které budou v hlavní soutěži i na elitních turnajích,“ odpověděla Hermannová.

Například Američanky Terese Cannon se Sarah Sponcil a Brazilky Barbara s Carol.

Češky by měly do kvalifikace vstoupit v podvečer a soupeřky se dozvědí během dne.

Jejich cíl na úvod sezony je jasný - probojovat se mezi 16 celků v hlavní soutěži. „To bude znamenat vyhrát dva zápasy. Popereme se o to a těšíme se, až začneme hrát a budeme moci předvést, co jsme celé měsíce trénovaly na Tenerife,“ uvedla Barbora Hermannová.

Přípravu si pochvalovala. „Těsně před tímto mexickým turnajem jsme měly možnost zahrát si na tréninkových kempech na Tenerife proti evropské špičce. A pro nás je důležité hrát a hrát, abychom nabraly co nejvíce zkušeností z ostrých zápasů.“