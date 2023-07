Z kvalifikace k bronzu. Hermannová se Štochlovou si pomohly k olympiádě

Nynější bronz je o to cennější, že se k němu probojovaly z kvalifikace a v závěrečném duelu se Švýcarkami Esmée Böbnerovou a Zoé Vergéovou-Dépréovou ve druhém setu odvrátily čtyři mečboly a v tie breaku ztrácely 10:12. Přesto zvítězily 2:1 (-17, 24, 13).

Bodově si výrazně pomohly v olympijské kvalifikaci. „To je pro nás luxusní záležitost, ale ten výsledek je pro nás důležitý i vzhledem k získanému sebevědomí,“ prohlásila Barbora Hermannová. „Dokázaly jsme si, že umíme zahrát velice kvalitní volejbal proti nasazeným týmům, že jsme schopné vyzvat kohokoliv. A dokážeme dodržet taktiku, kterou si stanovíme.“

Zdůraznila, že odehrály osm napínavých, vyrovnaných zápasů. „Dostaly jsme se do spousty stresových situací a až na dva jsme ostatní utkání ustály,“ řekla Hermannová. „Jsem pyšná na to, že jsme nic nevzdaly, byť jsme prohrávaly. Zatnuly jsme zuby a dokázaly srovnat a vyhrát jako v souboji o bronz.“

Ve čtvrtfinále přešly přes Němky, přes někdejší mistryni světa a Evropy Ludwigovou, která hrála s Lippmannovou, 2:1 (-24, 15, 10). Leč v semifinále nestačily na pozdější vítězky Brazilky, druhé nasazené Carol a Bárbaru 0:2 (-18, -15)

„Jsem na nás moc pyšná, jak se umíme do hry zakousnout a nevzdat se, i když musíme skóre otáčet třeba od začátku až do konce,“ vzkázala Marie-Sára Štochlová.

Dodala, že obě jsou úplně vyčerpané. „Nechaly jsme na kurtu během celého turnaje všechny síly. Máme za sebou spoustu otočených zápasů, kdy jsme utekly hrobníkovi z lopaty.“

Přiznala, že před kvalifikaci se bavily, zda koupit letenky pro návrat domů na pátek či sobotu. „Necítily jsme se úplně v herní formě, šly jsme z kvalifikace, k tomu byl turnaj dobře obsazený. Teď máme bronz, a to je úžasné,“ radovala se Štochlová.

Ocenila svou spoluhráčku, která se musela vyrovnávat s obrovským tlakem, protože většina soupeřek podávala především na ni. „Od kvalifikace až po poslední zápas osmdesát devadesát procent míčů chodilo na ni. Zvládla to neuvěřitelně.“

Barbora Hermannová jí pochvalu vrátila. „Maruška se ve druhém zápase kvalifikace vyvrtla kotník,“ připomněla Hermannová. „Vypadalo to hůř, než to nakonec bylo, ale postarali se o ni fyzioterapeuti. Patří jí velká poklona, jak v zápasech necítila bolest. Ke všemu to byl náš první turnaj, kdy celou dobu běhala na blok a já byla jen v poli. I s tím zádrhelem odehrála všechny zápasy parádně.“

Před českými reprezentantkami je nyní od 2. do 6. srpna mistrovství Evropy ve Vídni, kde se ve skupině utkají s Italkami Gottardiovou a Menegattiovou, Francouzkami Placetteovou a Richardovou a Španělkami Guidarelliovou a Gonzálezovou.

„Výsledek z Edmontonu je pro nás motivace před šampionátem. Těšíme se na něj. Je to kousek, tak věřím, že přijedou i fanoušci z Česka. Budeme se snažit zahrát stejně, ne li lépe jako teď v Kanadě,“ slíbila Barbora Hermannová.